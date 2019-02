Déclaration - La première cible de réduction de la pauvreté au Canada atteinte trois ans avant la date prévue





Statistique Canada diffuse les résultats de l'Enquête canadienne sur le revenu de 2017, révélant une importante réduction du taux de pauvreté général

GATINEAU, QC, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a émis la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, Statistique Canada diffuse les résultats de l'Enquête canadienne sur le revenu de 2017. Il s'agit de la première publication de telles données depuis que le gouvernement du Canada a lancé Une chance pour tous : La première Stratégie nationale de réduction de la pauvreté, qui vise une réduction de la pauvreté de 20 % d'ici 2020, et de 50 % d'ici 2030, comparativement au niveau de 2015.

« Les résultats de l'enquête diffusés aujourd'hui montrent que nous avons atteint notre première cible de réduction de la pauvreté trois années avant ce qui était prévu. Entre 2015 et 2017, le taux de pauvreté a baissé de plus de 20 %. Cela représente environ 825?000 personnes de moins qui vivent dans la pauvreté. Toutefois, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous demeurons déterminés à réduire la pauvreté de moitié d'ici 2030.

« En outre, les données de Statistique Canada indiquent que l'Allocation canadienne pour enfants a une grande incidence positive sur le revenu des familles. L'Allocation canadienne pour enfants a permis aux familles ayant des enfants de compter sur un revenu plus élevé. Les couples avec enfants ont vu leurs prestations pour enfants médianes augmenter de 1?200 dollars et les familles monoparentales ont reçu 1?300 dollars de plus en 2017 comparativement à 2016, ce qui a contribué à un départ positif pour les enfants canadiens. Entre 2015 et 2017, le nombre d'enfants vivant dans la pauvreté a été réduit de 278 000.

« Le gouvernement a pris d'importantes mesures pour réduire la pauvreté et aider plus de Canadiens à joindre à classe moyenne. Aujourd'hui est une date importante pour notre pays. Ces résultats confirment que nos investissements permettent de sortir des gens de la pauvreté et aident les familles canadiennes. Nous demeurons fortement déterminés à faire en sorte que tout le monde a une chance réelle et juste de réussir. »

