Réforme du mode de scrutin : le gouvernement du Québec accorde un soutien financier au Mouvement pour une démocratie nouvelle pour l'appuyer dans sa mission d'éducation auprès de la population québécoise





QUÉBEC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un appui financier à hauteur de 225 000 $ sur deux ans au Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) afin qu'il poursuive sa mission de communication et d'éducation visant à faire connaître les grandes lignes de la réforme du mode de scrutin.

La ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, a réitéré la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec la réforme du mode de scrutin au Québec. Le gouvernement entend respecter ses engagements de présenter un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin avant le 1er octobre 2019 et de le faire adopter. En vue de la présentation du projet de loi, la ministre a souligné l'importance que la réforme du mode de scrutin soit une opération non partisane et consensuelle.

Le gouvernement souhaite outiller le MDN afin qu'il soit en mesure de poursuivre son travail d'éducation auprès de la population et des acteurs de la société civile. Le MDN n'est pas le porteur d'une option spécifique, il oeuvre plutôt à rallier les divers acteurs de la société civile et la population autour de la nécessité d'implanter un mode de scrutin de type proportionnel. Rappelons que le MDN possède une expertise de pointe en matière de mode de scrutin et qu'il a développé une grande expérience de vulgarisation pour rendre accessible au grand public la compréhension du fonctionnement et des effets des différents modes de scrutin.

Citations :

« Avec cette annonce, notre gouvernement met de l'avant des mesures afin d'engager les citoyennes et les citoyens dans la réforme du mode de scrutin. Je suis convaincue que la participation active du MDN contribuera à la réussite du projet de réforme du mode de scrutin. Le MDN est un organisme qui a fait ses preuves. À notre sens, c'est le meilleur acteur pour informer la population sur le nouveau mode de scrutin. Il participe activement depuis maintenant une vingtaine d'années au débat public sur la réforme du mode de scrutin au Québec. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Après 20 ans de militantisme en faveur d'un nouveau mode de scrutin de type proportionnel, le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) est heureux de constater que la lumière commence à poindre au bout du tunnel. La ministre Sonia LeBel nous apparait fermement décidée à mener à terme l'un des plus grands changements dans les institutions démocratiques du Québec moderne. Le MDN va poursuivre son travail avec les partis politiques et les acteurs de la société civile pour que le consensus tienne bon et que le projet de loi promis améliore de manière significative la proportionnalité de la représentation à l'Assemblée nationale »

Jean-Pierre Charbonneau, président, Mouvement pour une démocratie nouvelle

Lien connexe :

www.democratienouvelle.ca/

