Longview a continué à multiplier les succès courant 2018





Longview annonce la nomination de Mark Hatton en tant que CEO Longview ainsi que la continuité d'un investissement massif dans l'offre « Connected Finance ».

TORONTO, le 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Longview, leader du Performance Management, Reporting fiscal et Analytics, annonce une performance exceptionnelle en 2018, une hausse des investissements dans le groupe ainsi que la nomination de Mark Hatton comme CEO.

Longview a connu une croissance impressionnante à l'international et dans l'ensemble de son portefeuille de produits en 2018 par rapport à l'année précédente. Les nouveaux clients et les existants bénéficient des avantages du Connected Finance, avec des intégrations multi-solutions Plan, Close, Tax et Analytics.

Avec ce succès continu de Longview, les investissements ont été réalisés dans l'ensemble de l'organisation, incluant des améliorations produit et innovations significatives. Un investissement clé réalisé au quatrième trimestre 2018 fût la nomination de Mark Hatton comme CEO.

Mark fût Président et CEO de Core Security Technologies, et plus récemment a été conseiller chez Providence Equity Partners, où il a siégé au Board de plusieurs sociétés au portefeuille. Précédemment, Mark était président de Sophos North America, où il a contribué à faire de l'entreprise l'une des plus grandes entreprises privées du marché de la sécurité.

« J'ai beaucoup apprécié mes expériences passées faites de succès et de croissance tout au long de ma carrière et suis impatient de faire passer un nouveau cap à Longview » dit Mark qui ajoute « ce qui m'a fait venir chez Longview est l'incroyable équipe déjà en place. Cette équipe a démontré une résistance et des capacités extraordinaires au cours de ces dernières années, une équipe prête pour une croissance encore plus forte ».

« Depuis qu'il s'est joint à l'équipe de Longview en octobre 2018, Mark a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la vision stratégique de Longview et l'exécution d'initiatives axées sur l'accélération de la croissance, l'innovation, le succès des clients et la rentabilité dans nos marchés cibles », a déclaré Jerry Dolinsky, président du conseil de Longview.

Longview Connected Finance aide les directions financières à accélérer la planification, la consolidation, le Reporting fiscal et l'Analytics. L'entreprise se développe à l'échelle mondiale et avec son positionnement unique transforme les directions financières en un Business Partner stratégique.

A propos de Longview

Longview fait passer la planification budgétaire et prévisionnelle, la consolidation, le Reporting fiscal et l'Analytics d'une simple collecte de données et leur validation vers des processus stratégiques de valorisation de l'information pour la décision et l'analyse. Longview avec ses 25 années d'expérience dans ce domaine propose la solution de performance management la plus robuste et innovante du marché. Pour découvrir Longview cliquez sur : www.longview.com.

Pour toute question, merci de contacter :

Sarah Bergseth, Vice President of Global Marketing, SBergseth@longview.com

Pour la France Nicolas LETAVERNIER, Sales Director France, nletavernier@longview.com

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 11:37 et diffusé par :