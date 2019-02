Avis aux médias : Les chefs de l'Internet se réunissent à Toronto demain pour discuter de la mésinformation, de la vie privée et de la gouvernance





TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Les intervenants d'Internet de partout au Canada se réuniront à Toronto pour discuter de questions clés liées à la gouvernance, à la sécurité et à la sécurité d'Internet et proposer des recommandations au gouvernement, à l'industrie et aux Canadiens.

Plus de 25 conférenciers de renom animeront des discussions sur des sujets allant de la désinformation en ligne à la sécurité des appareils IdO, à la cybersécurité pour les petites entreprises, à l'inclusivité de l'Internet et au rôle du Canada dans la gouvernance mondiale de l'Internet.

Quoi : Le Forum canadien sur la gouvernance de l'Internet, événement national officiel lié au Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet, dirigé par l'ONU.



Quand : 27 février 2019, de 9 h à 16 h 30



Où : Hart House, Université de Toronto

7, Hart House Circ. (Toronto)

Vous pouvez également suivre en ligne : https://www.youtube.com/channel/UCBBdI7RDcV-w1lr9I8PQtvw



Qui : Les conférenciers de l'événement comprennent :

Elliot Noss, PDG de Tucows

Maryse Guénette, Options Consommateurs

Kevin Chan, Facebook

Farzaneh Badiei, Institut de technologie de Géorgie

Vance Lockton, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

David Shipley, Beauceron Sécurité

Nasma Ahmed, Laboratoire de justice numérique













Pour le programme complet et plus de renseignements, visitez le site https://canadianigf.ca/.

Les médias sont les bienvenus. Des entrevues seront possibles avec certains conférenciers.

À propos du Forum canadien sur la gouvernance de l'Internet :

Les questions de la cybersécurité et de la confidentialité des données sous-tendent aujourd'hui plus que jamais tous les aspects de notre vie numérique. Le FCGI 2019 réunira certains des plus grands penseurs du pays, qui auront la chance d'y discuter des enjeux de la protection de la vie privée et de la sécurité en matière d'intelligence artificielle, de villes intelligentes et de l'Internet des objets (IdO), des répercussions sur les entreprises et du rôle que peuvent jouer les jeunes dans l'évolution de l'Internet.

Le Forum canadien sur la gouvernance de l'Internet 2019 reflète un niveau de collaboration sans précédent entre l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), CANARIE, l'Internet Society (ISOC), Youth IGF Canada et la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC) au Centre de recherche en droit, technologie et société de l'Université d'Ottawa.

