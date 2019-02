HERE Technologies, Shields et Infosys font la démonstration d'une solution de planification de réseau en 3D pour réduire les coûts de mise en oeuvre de la 5G





HERE Technologies, Shields et Infosys ont annoncé aujourd'hui être en train de collaborer sur une méthode performante et rentable pour la conception et le déploiement des réseaux 5G.

La nouvelle solution, qui fera cette semaine l'objet d'une démonstration au MWC, est conçue pour aider les entreprises, y compris les opérateurs de réseaux mobiles (ORM), à économiser du temps et de l'argent au moment de planifier les radiofréquences 5G. Selon ses concepteurs, la solution pourrait permettre aux entreprises de réduire les délais nécessaires pour identifier les acquisitions immobilières pour les petites cellules 5G, et de diminuer de plus de 40% les coûts de conception des RF.

La solution est un le fruit d'une coopération technologique unique en son genre. Elle bénéficie du logiciel d'apprentissage machine et du protocole de fourniture de services d'Infosys; de l'expertise en RF et de la conception C-RAN (réseau d'accès radio nuagique) de Shields; et de vastes ensembles de données 3D, précis et évolutifs, dérivés de la technologie lidar terrestre et d'autres contenus de télédétection, fournis par HERE.

L'expertise de HERE dans l'extraction de caractéristiques et d'objets dérivatifs de la 3D, comme des poteaux, des arbres, des modèles de terrain, et des bâtiments, permet un niveau de précision sans précédent dans la planification RF pour les réseaux 5G sur ondes millimétriques, qui dépasse de loin la précision des données GIS conventionnelles.

Cette solution est synonyme d'une efficience accrue dans le processus de planification des RF sur ondes millimétriques. Une planification plus précise des réseaux permet d'éliminer les conjectures au moment de sélectionner et de positionner les émetteurs. Elle permet également aux ORM de diminuer les coûts en réduisant significativement le nombre et la durée des études physiques sur site. Les tâches de conception des réseaux ne prenant plus que quelques jours, les ORM ont besoin de moins de temps pour effectuer des mises à niveau, installer du nouveau matériel, augmenter les capacités et répondre aux changements environnementaux.

Michiel Verberg, directeur principal en charge des partenaires stratégiques chez HERE Technologies, déclare:

"La solution combinée de HERE, Infosys et Shields permettra la centralisation et l'optimisation d'un grand nombre de tâches, qui nécessitaient jusque-là beaucoup de travail et de temps, associées à la sélection des sites des cellules 5G via l'étude de site numérique 3D. Il s'agit d'un moyen rentable pour simplifier les processus d'ingénierie RF et de planification des réseaux 5G. Cette solution accélère les délais de mise en service, mais seulement pour les ORM, mais aussi pour les entreprises désireuses de déployer la 5G dans des usines, des ports ou d'autres sites encore. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer de collaborer avec ces partenaires de talents pour concevoir la prochaine génération de réseaux mobiles à petites cellules, pour le compte de nos clients et à l'échelle mondiale."

Gerrit van Dijken, responsable technologique chez Shields, déclare:

"Je suis très fier des résultats obtenus par l'équipe. Je pense que notre solution résout un certain nombre de problèmes liés à la planification RF, à l'heure où le secteur commence à déployer les réseaux sur ondes millimétriques, et s'avérera d'une grande valeur pour nos clients opérateurs. Je me réjouis de ce partenariat renouvelé avec HERE et Infosys, dont l'objectif est de commercialiser cette solution."

Nitesh Bansal, vice-président principal et responsable international des services d'ingénierie chez Infosys, ajoute:

"Avec pour mission de contribuer à l'accélération du déploiement des réseaux 5G, Infosys et ses partenaires ? HERE Technologies et Shields ? proposent de nouveaux services pour la planification des radiofréquences 5G. Infosys travaille sans relâche pour trouver et mettre au point de nouvelles solutions permettant d'accélérer la mise sur le marché de la 5G sans fil et pour la rendre "prête à l'emploi" pour toutes les entreprises, où qu'elles soient."

