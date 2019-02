Le Fonds Québecor dévoile les noms des producteurs et distributeurs financés par le Programme d'aide à la production cinématographique





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 29 janvier 2019, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 17e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 920 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des quatre projets choisis : Félix et le trésor de Morgäa inc. (Productions 10e Ave inc.), Productions Sons of Manual inc., Amalga Créations Médias inc., Productions du Milieu inc et Les Productions Orange Films inc., Maison 4:3 inc., Attraction Distribution inc. et Studio 10e Ave inc., Les Films Séville inc. ainsi qu'Orange Médias inc.

Rappelons que, par l'entremise de son Programme d'aide à la production cinématographique, en synergie avec l'ensemble des intervenants du secteur, le Fonds Québecor veut :

soutenir la production de longs métrages canadiens de langue française;

assister l'exploitation multiplateforme des longs métrages et favoriser, notamment, les stratégies de commercialisation intégrées dès la phase de développement et ayant un volet interactif;

permettre à l'équipe de création et de production de produire une oeuvre le plus près possible de sa vision créative initiale;

favoriser le retour sur l'investissement afin d'accroître son champ d'intervention auprès des demandeurs.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique (incluant antérieurement la production événementielle), tel que nommé initialement, lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 12,8 millions $ pour 68 projets cinématographiques et 14 projets événementiels.

PROJETS FINANCÉS :

PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES :

Félix et le trésor de Morgäa

Producteur : Félix et le trésor de Morgäa inc. (Productions 10e Ave inc.)

Distributeur : MAISON 4:3 inc. (marché canadien)

Attraction Distribution inc. et Studio 10e Ave inc. (marché international)

Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. Leur périple les conduit jusqu'à l'Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d'un trésor.



Matthias et Maxime

Producteur : Productions Sons of Manual inc.

Distributeur : Les Films Séville inc.

Ce long métrage de Xavier Dolan raconte l'histoire de Matt et Max, deux meilleurs amis d'enfance approchant la trentaine. Ceux-ci se rendent à une soirée à la campagne afin de souligner le départ de Max pour un voyage de deux ans. Au cours de cette soirée, la plus jeune soeur d'un de leurs amis les pousse, un peu malgré eux, à participer au tournage d'un film amateur où, à leur insu, ils devront s'embrasser. Se prêtant d'abord à l'exercice avec souplesse, ils regagnent ensuite leurs vies respectives, troublés par ce baiser. Bientôt, un doute récurrent s'installe, et dévore imperceptiblement la vie des deux amis, les confrontant à leurs choix et préférences, menaçant leur relation, bouleversant leur existence.

Merci pour tout

Producteur : Amalga Créations Médias inc.

Distributeur : Les Films Séville inc.

Les soeurs Marianne et Christine Cyr sont en froid depuis un an quand elles apprennent le décès de leur père, un abonné aux affaires croches. Comédie et road movie, Merci pour tout raconte leur périple vers les Iles de la Madeleine où elles vont répandre ses cendres et fuient leurs problèmes personnels... sans réaliser qu'elles les transportent avec elles, au propre comme au figuré.

Mr. Freeze et Allumette

Producteur : Productions du Milieu Inc et Les Productions Orange Films inc.

Distributeur : Orange Médias inc.

Ce film famille nous plonge dans l'aventure d'un groupe de jeunes qui se lance à la recherche d'un chien perdu pendant la crise du verglas de 1998. Issu de la francophonie canadienne, il s'agira du premier long métrage du réalisateur Martin Cadotte dont le travail a maintes fois été récompensé de prix prestigieux.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de plus de 7 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total de plus de 102 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine date limite de dépôt pour le Programme d'aide à la production cinématographique, prévue vers la fin mai 2019, sera annoncée sur le site internet ultérieurement. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

SOURCE FONDS QUEBECOR

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 11:28 et diffusé par :