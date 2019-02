Huawei Enterprise présente en avant-première sa plateforme numérique au MWC19, bâtissant ainsi les fondements du monde numérique





BARCELONE, Espagne, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Huawei Enterprise Business Group (Huawei Enterprise) effectue sa première représentation au salon MWC19 Barcelona sous le thème « Bâtir un monde intelligent entièrement connecté », du 25 au 28 février 2019. Huawei Enterprise a lancé sa plateforme numérique, que la société a développée à l'issue de plusieurs années de pratique et de connaissances en matière de transformation numérique. Ayant pour fondement le cloud, la plateforme numérique permet aux organisations d'aboutir à une synergie commerciale et à une innovation agile, en optimisant l'intégration de nouvelles TIC et de données convergées, bâtissant ainsi les fondations du monde numérique. La plateforme numérique de Huawei soutient les entreprises de plusieurs secteurs, afin de créer des plans commerciaux numériques permettant de rivaliser dans une ère intelligente.

Lors de l'événement, Huawei Enterprise expose ses solutions leaders ainsi que quatre produits phares destinés au marché d'entreprise, sur trois espaces d'exposition : plateforme numérique, connectivité généralisée, et renseignements omniprésents. Huawei Enterprise a également organisé aujourd'hui le Sommet de la transformation numérique des secteurs, qui a réuni plusieurs clients mondiaux de la logistique, du ferroviaire, de la finance, de l'aviation et des villes intelligentes, afin d'explorer les bonnes pratiques dans le cadre de leur aventure de transformation numérique.

La plateforme numérique de Huawei Enterprise bâtit les fondements du monde numérique

Bien que la transformation numérique soit un phénomène ayant débuté il y a longtemps, le chemin à parcourir est encore long. Dans le cadre de leur aventure de transformation, les entreprises espèrent systématiquement améliorer leurs services et leur efficience opérationnelle en cette période de changement, surmonter fondamentalement les défis relatifs à la manière d'intégrer les données afin d'aboutir à une synergie commerciale et à une innovation agile, et concrétiser de nouveaux modèles d'affaires ainsi que de nouvelles propositions de valeur.

Yu Lida, président de Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « À notre époque, la transformation numérique des entreprises, l'économie et la société dans son ensemble offrent d'immenses opportunités et défis pour de nombreux secteurs. Grâce à plus de dix années d'expérience en transformation numérique, Huawei est la preuve qu'il n'est possible d'aboutir à la numérisation qu'à la condition que le monde numérique et le monde physique soient pleinement intégrés. Sur la base de cette conception, nous lançons la plateforme numérique Huawei pour le marché d'entreprise, en réponse aux besoins des clients. Il s'agit de l'unique plateforme capable d'intégrer horizontalement les nouvelles TIC telles que le cloud, l'IA, l'IoT, les mégadonnées, la communication convergée, la vidéo et les SIG, ainsi que les dispositifs verticalement connectés, l'edge, le réseau et le cloud. Il s'agit d'une plateforme intégrée, intelligente et héritable. Qu'il s'agisse des entreprises, des PME ou des startups, la plateforme numérique de Huawei peut permettre aux sociétés de devenir plus performantes et d'atteindre de nouveaux sommets, ainsi que de tirer parti de l'innovation agile. La plateforme numérique de Huawei deviendra la base du monde numérique, et créera un écosystème prospère. »

Trois espaces d'exposition et quatre produits phares démontrent le potentiel de la plateforme, de la connectivité et des renseignements

Lors du salon MWC19 Barcelona, Huawei Enterprise expose quatre produits phares au sein de trois espaces d'exposition : plateforme numérique, connectivité généralisée, et renseignements omniprésents. Outre l'exposition de ses technologies innovantes leaders telles que les solutions et produits d'IA, ainsi que son écosystème fiable gagnant-gagnant, Huawei Enterprise expose également plusieurs applications d'IA destinées au transport urbain et à la vente au détail.

Plateforme numérique : Cet espace souligne la manière dont les technologies numériques de pointe, telles que le cloud, l'IoT et le stockage All-Flash, s'intègrent à la plateforme numérique de Huawei pour favoriser l'intégration de données, la collaboration commerciale, ainsi que l'innovation agile, et accélérer en fin de compte la transformation numérique des entreprises. La gamme de stockage All-Flash OceanStor Dorado la plus rapide au monde est également exposée, et comprend des équipements de stockage All-Flash de moyenne portée haut de gamme, qui accélèrent la transformation numérique des secteurs de la finance, de la fabrication et du pétrole, ainsi que le nouveau modèle d'entrée de gamme OceanStor Dorado3000 V3. En outre, Huawei Enterprise a présenté sa plateforme numérique de ville intelligente, qui intègre des ressources urbaines numériques, telles que l'IoT, les mégadonnées, les informations géographiques, la vidéo et les communications convergées, pour permettre la gestion des villes intelligentes, des services publics améliorés, ainsi que le développement de l'industrie.

Association avec les pionniers de la transformation numérique

Huawei Enterprise a invité plusieurs clients et partenaires issus de multiples secteurs à partager leurs bonnes pratiques en matière de transformation numérique. En offrant une large gamme de perspectives et de scénarios, Huawei Enterprise entend aider ses clients à bâtir un socle agile et intelligent pour rejoindre la révolution de l'entreprise numérique, ainsi que pour inspirer de nouvelles applications sectorielles.

Logistique : DHL et Huawei ont conjointement développé la solution innovante à scénarios multiples Smart Logistics sur la base des technologies d'IoT de Huawei, afin d'améliorer l'efficience de la logistique, ainsi que de promouvoir et concrétiser la transformation de l'ensemble du processus logistique.

et Huawei ont conjointement développé la solution innovante à scénarios multiples Smart Logistics sur la base des technologies d'IoT de Huawei, afin d'améliorer l'efficience de la logistique, ainsi que de promouvoir et concrétiser la transformation de l'ensemble du processus logistique. Ferroviaire : Austrian Federal Railways (ÖBB) renforce actuellement sa coopération avec Huawei, en offrant une qualité supérieure, des services plus efficients et en perpétuelle amélioration sur la base des technologies de connectivité de Huawei, s'inscrivant ainsi à la tête du développement ferroviaire en Europe .

renforce actuellement sa coopération avec Huawei, en offrant une qualité supérieure, des services plus efficients et en perpétuelle amélioration sur la base des technologies de connectivité de Huawei, s'inscrivant ainsi à la tête du développement ferroviaire en . Finance : Huawei et DBS Bank accélèrent la transformation numérique du secteur des services financiers en tirant parti des capacités de renseignements et de données.

accélèrent la transformation numérique du secteur des services financiers en tirant parti des capacités de renseignements et de données. Aviation : Huawei et Turkish Airlines rendent l'aviation plus intelligente grâce à la connectivité.

rendent l'aviation plus intelligente grâce à la connectivité. Ville intelligente : Huawei et l'île de Sardaigne en Italie utilisent la plateforme numérique pour dynamiser le développement de villes intelligentes.

Huawei Enterprise s'engage à offrir le numérique à toutes les organisations afin d'aboutir à un monde intelligent entièrement connecté, notamment les organisations des secteurs gouvernementaux et publics, des services financiers, de l'énergie, des transports, de la fabrication, ainsi que d'autres secteurs. Aujourd'hui, 211 sociétés du Fortune Global 500, dont 48 figurant dans le top 100, et plus de 700 villes à travers le monde ont choisi comme partenaire Huawei Enterprise pour leur transformation numérique.

