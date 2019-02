L'Ordre des CPA remet le prix Hommage et accueille 15 nouveaux Fellows





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des CPA du Québec a dévoilé le nom des 15 comptables professionnels agréés (CPA) qui reçoivent cette année le prestigieux titre de Fellow (FCPA). Ces femmes et ces hommes deviennent des ambassadeurs inspirants qui incarnent la crédibilité et le prestige de la profession. Ils seront honorés lors de la prochaine Soirée des Fellows au printemps 2019.

Le titre de Fellow est remis annuellement à un nombre restreint de CPA parmi les 39 000 membres de l'Ordre. Ces nouveaux FCPA rejoignent donc un groupe sélect qui compte désormais 655 personnes qui se sont dévouées de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrées dans leur carrière ou dans la société par des réalisations dont le rayonnement a rejailli sur la profession.

Prix Hommage

Dans la foulée, l'Ordre a également annoncé le nom de la lauréate du prix Hommage 2019, Sheila Fraser, O.C., FCPA, FCA, première femme vérificatrice générale du Canada. Tant l'envergure de ses réalisations au sein du gouvernement canadien que sa détermination inébranlable et son leadership exemplaire font de la lauréate de cette distinction, la plus haute de la profession comptable québécoise, une FCPA unique.

Les 15 nouveaux Fellows CPA de 2019 sont :

Daniel Albert Baer | EY

| EY Pierre Baraby | Deloitte

| Deloitte Réal Bélanger | Consultant et administrateur de sociétés

| Consultant et administrateur de sociétés Michel Bergeron | EY

| EY Yves Bonin | PwC

| PwC Thierry Chaumont | Bell Canada

| Julie Chaurette | Fondation du CHUM

| Fondation du CHUM Maurice Chiasson | Maurice Chiasson , CPA

| , CPA Patrick Cyr | SSQ Assurance

| SSQ Assurance Diane Fugère | BDO Canada

| BDO Canada Mario Gosselin | Blanchette Vachon

| Mario Morin | Raymond Chabot Grant Thornton

| Nathalie Pilon | ABB Canada

| ABB Canada Johanne Turbide | HEC Montréal

| HEC Montréal André Zanga | Casgrain & Compagnie

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 39 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

