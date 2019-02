Découverte de 2,81 g/t Au sur 1 m effectuée par Stelmine





QUEBEC, 26 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) présente les résultats de sa campagne d'exploration 2018 réalisée sur la propriété Trieste. Un rainurage effectué dans une amphibolite chloritisée en bordure d'une formation de fer au faciès oxyde et silicaté affleurant la portion est de la propriété a généré une valeur aurifère de 2,81 g/t sur 1 m. Celle-ci confirme la teneur de 1,10 g/t Au obtenue en 2017 par Stelmine sur un échantillon composite à proximité de la formation de fer (Figure 1). La propriété Trieste est située dans la ceinture verte de Trieste à l'intérieur de sous-province archéenne de La Grande à moins de 80 km au SO de la route Trans-Taïga sur le territoire de la Baie James.

Isabelle Proulx présidente et Chef de la Direction de Stelmine déclare : «Ces nouveaux résultats combinés avec ceux de Courcy, nous donnent toutes les raisons de croire que l'est des sous-provinces de l'Opinaca et de La Grande deviendront un important camp aurifère. Comme en témoignent les résultats de plusieurs compagnies minières juniors, la minéralisation dans les roches encaissantes de formation de fer confirme le potentiel aurifère de la ceinture verte de Trieste.»

Géologie

Les travaux des géologues de Stelmine en 2018 consistaient en des levés géologiques et échantillonnage de roches choisies et en rainurage. Ils ont permis d'identifier des bandes plissées de formations de fer magnétiques (faciès oxyde et silicatées) interstratifées à des lits de métasédiments et de métavolcaniques mafiques à intermédiaires (amphibolites). Des filons-couches de gabbro sont associés aux métavolcanites amphibolitiques. Les métasédiments forment des paragneiss et paragneiss migmatisés ainsi que des métachert/quartzite appartenant à la Formation de Salomon. Les roches intrusives identifiées consistent en granodiorite, tonalite, granite et granite pegmatitique.

La minéralisation aurifère est principalement comprise dans les amphibolites sulfurés en bordure des formations de fer qui contiennent de la magnétite, grunérite, grenat et des sulfures (pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite et chalcopyrite) et sont recoupées par des veines de quartz porteuses de sulfures. Les formations de fer sont au faciès oxyde et silicate et contiennent des niveaux cherteux. Cliquez ici pour voir la figure 1

Informations additionnelles

La Société tient à corriger une erreur dans le communiqué de presse du 12 février dernier. Stelmine a émis un total de 850 000 options d'achat d'actions octroyées en vertu du régime d'options, soit 650 000 à des administrateurs, dirigeants et employé, pour une durée de 5 ans. La société a aussi octroyé 200 000 options à des consultants, pour une durée de 1 an.

Protocole QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des échantillons récoltés de la propriété Trieste. Celui-ci inclut l'insertion et contrôle de standards certifiés, dans ce cas-ci un standard à haute concentration (OREAS-210) et un standard à faible teneur (OREAS-252) en or, des blancs, des duplicatas afin de valider la précision et la justesse des résultats d'analyse. Tous les échantillons recueillis sur le terrain furent placés dans un sac en plastique, puis identifiés et scellés sous la supervision de géologues professionnels. Les sacs furent ensuite transférés dans des poches de riz et gardés en sécurité au camp de base de la pourvoirie Mirage avant d'être expédiés par camion appartenant à des compagnies de transport fiables jusqu'au laboratoire de Actlabs, Ancaster, Ontario. Les concentrations en Au ont été déterminées par méthode de pyroanalyse (Au-FA_ICP).

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

Suivez-nous sur www.Stelmine.com ainsi que sur notre page Facebook (Stelmine Canada) où vous pourrez y voir plusieurs photos et les travaux accomplis.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 955 claims d'une superficie de 497 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 29 648 645 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 3,6 millions $.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Stelmine peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir » « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Stelmine tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entrainer une différence considérable entre les résultats réels de Stelmine et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons le risque que la société ne réalise pas le placement tel qu'envisagé, ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Stelmine auprès des autorités en valeurs mobilières. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Stelmine nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements : Isabelle Proulx

Présidente et chef de la direction Christian Guilbaud

Développement des affaires 418-626-6333



info@stelmine.com

514-813-7862 Stelmine.com

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 10:45 et diffusé par :