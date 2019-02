Purpose Investments ouvre NEO





Purpose Investments, dont son directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille Greg Taylor, a rejoint Erik Sloane, Head of Funds and Trading at NEO, pour ouvrir le marché afin de fêter le premier anniversaire du lancement du premier FNB cannabis géré activement au Canada : le Purpose Marijuana Opportunities Fund (NEO:MJJ).

« En offrant un rendement de 53,34 % la première année, non seulement MJJ se classe en tête des FNB cannabis lancés en 2018 en matière de performances, mais cela confirme notre conviction qu'une gestion active est le moyen le plus optimisé pour investir dans le secteur du cannabis », a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille du fonds chez Purpose Investments. « NEO a fourni les précisions nécessaires pour que nous puissions tirer profit de la rapide innovation dans la production sur le marché américain, qui représente une opportunité formidable pour ce secteur et a contribué à notre performance. »

Purpose Investments, qui a rejoint la famille NEO pour la première fois en mars 2017, compte huit fonds négociés en bourse (FNB) et quatre fonds de type fermé cotés sur NEO.

« Nous sommes fiers de féliciter Purpose pour ce jalon incroyable et saluons ses efforts pour mettre de nouvelles solutions sur les marchés de capitaux canadiens », a affirmé Erik Sloane, Head of Funds and Trading at NEO. « Tout comme Purpose, NEO adopte une approche acharnée, axée sur l'innovation centrée sur le client, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à développer notre partenariat dans les mois et années à venir. »

À propos de NEO Exchange

NEO Exchange Inc. est l'opérateur de la bourse de valeurs canadienne de nouvelle génération qui donne la priorité aux besoins des investisseurs, des entreprises cherchant à lever des capitaux et des courtiers. Lancée en mars 2015, la Neo Bourse offre actuellement une plateforme de négociation innovante pour tous les titres canadiens inscrits à la cote et un processus de cotation à valeur ajoutée pour les sociétés levant des capitaux et les produits d'investissement mettant l'accent sur la liquidité, la transparence et l'efficacité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : NEOstockexchange.com

