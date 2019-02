Édition actualisée de Conciliation emploi-famille et temps sociaux, de la professeure Diane-Gabrielle Tremblay





QUÉBEC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La professeure Diane-Gabrielle Tremblay, de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ, vient de publier la quatrième édition de son livre Conciliation emploi-famille et temps sociaux aux Presses de l'Université du Québec.

Cette nouvelle édition tient compte des changements dans les politiques et les pratiques en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale. Ce livre est devenu une référence en ce qui a trait à la conciliation emploi-famille et comment elle se transforme selon l'évolution des mentalités et des pratiques organisationnelles.

« Cette parution souligne à nouveau la présence de notre université dans le domaine de la recherche et de l'enseignement en matière de conciliation emploi-famille et de temps de travail, deux enjeux sociétaux majeurs. Par surcroît, la professeure Diane-Gabrielle Tremblay est une chef de file dans la recherche sur la conciliation emploi-famille, et la pertinence de ce sujet de recherche ne cesse de croître », a mentionné le directeur général par intérim, monsieur André G. Roy.

Pour sa part, la professeure Diane-Gabrielle Tremblay ajoute que « les politiques et les programmes, comme les pratiques des organisations en matière de conciliation emploi-famille, ne cessent d'évoluer partout dans le monde et il est important de se tenir à jour sur cette question ».



L'ouvrage met en relief la diversité des approches et insiste sur trois grands modèles, soit le modèle du laisser-faire, celui de l'alternance et celui de la conciliation qui permet aux individus de mieux conjuguer les sphères professionnelle et familiale-personnelle. Il interpelle tant les étudiants, les chercheurs, les gestionnaires que les syndicalistes qui s'intéressent à cette question fondamentale pour l'avenir de notre société.

