Quesada Burritos & Tacos s'associe avec le leader de l'alimentation végétale, Beyond Meat®, dans le but de lancer le premier burrito Beyond Meat offert dans une chaîne nationale au Canada

Les Québécois pourront découvrir une savoureuse alternative à base de plantes dans leurs mets favoris d'inspiration mexicaine dès le 27 février dans tous les restaurants Quesada Burritos & Tacos de la province

TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Afin de répondre aux besoins grandissants des Canadiens pour des options alimentaires à base de plantes, Quesada Burritos & Tacos est fier d'annoncer que la compagnie lancera le burrito Beyond Meat®, une recette secrète créée à partir du produit Beyond Beef® Feisty Crumbles. Le burrito Beyond Meat® sera disponible dès demain dans tous les restaurants Quesada du Québec et du Canada. Grâce à cette collaboration, Quesada devient la première chaîne nationale de restauration rapide mexicaine au Canada à s'associer avec l'entreprise révolutionnaire d'alternatives à base de plantes, Beyond Meat.

« Nos invités s'identifient de plus en plus comme des flexitariens et nous recevons énormément de requêtes qui nous encourage à offrir plus d'options à base de plantes. Nous sommes enchantés d'être la première chaîne mexicaine au Canada à offrir le burrito Beyond Meat, » explique Steve Gill, fondateur et PDG de Quesada Burritos & Tacos. « Le produit Beyond Beef® Feisty Crumbles remplace les protéines animales à la perfection. Le résultat est succulent et saura plaire à tous nos invités, peu importe leurs préférences alimentaires. »

La recette secrète maison de Quesada pour le burrito Beyond Meat utilise une combinaison authentique d'épices mexicaines et de piment habanera pour une touche épicée, ce qui lui donne une saveur unique. Le burrito Beyond Meat de Quesada peut être personnalisé grâce à plusieurs options de garnitures faites maison, incluant leur salade de chou croquante, leur fameux guacamole ou leurs délicieuses salsas.

Le produit Beyond Beef® Feisty Crumbles est fait à base de plantes à 100%, plus précisément à partir de protéine de pois. Il est le seul produit sans gluten ou soja sur le marché, avec la moitié des gras saturés contenu dans du véritable boeuf haché. Il ne contient pas d'OGM, d'antibiotiques ou de cholestérol.

« Nous sommes fiers d'offrir une protéine délicieuse et à source durable en tant qu'élément central de tous les mets. Nos produits permettent à nos consommateurs de continuer à manger ce qu'ils aiment, dans ce cas-ci des tacos et des burritos, tout en étant bénéfiques pour la santé et pour notre planète » raconte Ethan Brown, fondateur et PDG de Beyond Meat. « Nous sommes ravis de solidifier notre présence canadienne grâce à Quesada; une entreprise à succès avec un menu innovant. »

Relations publiques et publicité pour Beyond Meat

La branche torontoise de l'agence Saatchi & Saatchi a développé une campagne publicitaire visuellement audacieuse avec une approche gourmande. Cette dernière met en valeur le burrito et le bol burrito Beyond Meat. Les publicités utilisent, entre autres, le slogan « 100% délicieux », afin de soutenir la mission de l'entreprise Beyond Meat, c'est-à-dire encourager la consommation d'alternatives végétales auprès des consommateurs de viande et flexitariens dans leur alimentation quotidienne. Le lancement du burrito Beyond Meat sera supporté par des bannières digitales, des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, ainsi qu'en restaurant. Les relations publiques sont gérées par l'entreprise V & Co. PR & Marketing Communications.

À propos de Quesada Burritos & Tacos

L'entreprise est reconnue pour sa réinvention des classiques de la cuisine mexicaine et pour son approche authentique dans la restauration rapide. Lauréate de plusieurs prix, la chaîne compte plus de 117 restaurants à l'échelle nationale, avec 13 locations en développement. Quesada a été fondé en 2004 par Steve Gill, consultant informatique devenu restaurateur. Aujourd'hui, c'est la philosophie « fait maison » et son emphase sur la fraîcheur et les saveurs uniques qui distingue la marque des autres chaînes mexicaines.

À propos de Beyond Meat®

Basé à Los Angeles, Californie, Beyond Meat a été fondé en 2009 et a pour mission de créer de la viande en utilisant les plantes afin d'avoir un impact positif sur la santé humaine, les changements climatiques, la conservation des ressources naturelles et le bien des animaux. Plusieurs investisseurs et ambassadeurs supportent Beyond Meat et leurs valeurs: Kyrie Irving, Leonardo DiCaprio, Snoop Dogg, Jessica Chastain, Shaun White, Chris Paul, Victor Oladipo, Lindsey Vonn, DeAndre Hopkins, DeAndre Jordan, Harrison Barnes, Liza Koshy, Thomas Middleditch, Tony Gonzales, Candice Bergen et Jack & Suzy Welch. Les différents protéines (fraîches et surgelées) de Beyond Meat sont disponibles dans plus de 32 000 points de vente dans le monde. Pour en savoir plus, visitez www.BeyondMeat.com et suivez @BeyondMeat et le hashtag #GoBeyond sur Facebook, Instagram et Twitter.

Participez à la conversation:

