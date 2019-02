UNISOC lance la plateforme technologique 5G, MAKALU, et son premier modem 5G, IVY510





BARCELONE, Espagne, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- UNISOC, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de jeux de puces de communications mobiles et d'IdO, a lancé aujourd'hui la plateforme technologique 5G, MAKALU, et son premier modem 5G, IVY510, au MWC 2019 à Barcelone. Le lancement de MAKALU et d'IVY510 va encore accélérer la commercialisation de la technologie 5G et offrir aux consommateurs une toute nouvelle expérience du haut débit mobile.

En 2018, UNISOC annoncait la création de sa marque IVY dans l'objectif d'aider les produits IdO à créer une société connectée. La toute nouvelle plateforme technologique 5G MAKALU contribuera quant à elle à la montée en puissance de l'Internet des objets. UNISOC prévoit de lancer prochainement une série de produits IVY basés sur la plateforme MAKALU.

La plateforme tire son nom de la montagne MAKALU, le cinquième plus haut sommet du monde, qui culmine à 8463 mètres. « MAKALU » représente une puissance énorme et une force impressionnante. Ce nom symbolise la base technologique solide et l'esprit novateur dont fait preuve UNISOC pour constamment dépasser les limites et atteindre de nouveaux sommets. Il témoigne également de la ferme détermination d'UNISOC de se positionner comme l'un des leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs et de son ambition de repenser le secteur de la téléphonie mobile à l'ère de la 5G.

Le modem IVY510 d'UNISOC est le premier modem 5G d'UNISOC basé sur la plateforme technologique MAKALU, produite avec le procédé 12 nm de TSMC. Première plateforme multimode 2G/3G/4G/5G d'UNISOC, IVY510 est conforme à la dernière norme 3GPP R15 et prend en charge le spectre 5G de moins de 6 GHz avec une largeur de bande de canal de 100 MHz. Il s'agit d'une plateforme 5G hautement intégrée, hautes performances et basse consommation qui prend en charge les configurations de réseau autonomes (SA) et non autonomes (NSA) afin de répondre aux exigences de communication et de mise en réseau lors des différentes étapes du déploiement de la 5G.

Relevant d'une des principales applications de la technologie 5G, IVY510 d'UNISOC offre aux utilisateurs une expérience haut de gamme en matière de services haut débit mobiles à débit de données élevé, tels que la réalité augmentée/réalité virtuelle, la lecture de vidéos HD 4K/8K en streaming, les jeux en ligne, etc. Grâce à sa flexibilité, IVY510 peut être utilisé dans une large gamme de dispositifs 5G, notamment les téléphones intelligents, les CPE pour particuliers, les routeurs MiFi et les appareils 5G IdO. Ces derniers sont particulièrement importants pour aider à promouvoir la technologie 5G dans le grand nombre d'applications verticales.

M. Shijing Diao, coprésident d'Unigroup, vice-président et PDG d'UNISOC, a déclaré : « UNISOC est un pionnier de l'industrie du sans-fil et développe depuis longtemps des solutions compétitives pour les communications mobiles et les applications IdO depuis l'ère de la 2G/3G/4G. UNISOC est à l'origine de nombreuses innovations critiques qui ont façonné le secteur de la téléphonie cellulaire. UNISOC continue de jouer un rôle important dans la normalisation et la commercialisation de la 5G. Le lancement de MAKALU témoigne de la détermination d'UNISOC à accélérer le développement et le déploiement de la 5G. En collaboration avec ses partenaires, UNISOC s'est engagée à promouvoir la technologie 5G et ses applications dans divers secteurs à travers le monde. »

« Le lancement de MAKALU redéfinit le paysage de l'industrie de la 5G. Il démontre la profonde accumulation technologique d'UNISOC et son énorme potentiel de développement et apportera à nos clients et partenaires encore plus de valeur », a déclaré M. Steve Chu, directeur du conseil d'administration et co-PDG d'UNISOC. « La 5G ouvre une nouvelle ère d'Internet de tout (IoE). Comme elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui, UNISOC continuera de se concentrer sur la 5G, de favoriser sa maturité et sa commercialisation et d'offrir à ses clients de meilleurs services et une meilleure expérience utilisateur. »

