Prolongement de l'autoroute 73 (Robert-Cliche) en Beauce - Tous les scénarios seront étudiés

SAINT-GEORGES, QC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, réitèrent l'engagement du gouvernement de poursuivre les travaux de prolongement de l'autoroute Robert-Cliche, au sud de la route 204, dans le secteur de Saint-Georges.

À la suite d'un appel d'offres public, l'entreprise Norda Stelo a été mandatée pour réaliser l'étude d'opportunité, soit la première étape visant un prolongement. Dans le cadre de son mandat, le gouvernement précise que la firme doit évaluer tous les scénarios possibles et déterminer le tracé optimal afin d'améliorer la fluidité et la sécurité dans le secteur. Les résultats seront connus d'ici la fin de 2019, soit le délai initialement prévu.

Citations :

«?Avec l'étude d'opportunité en cours, notre gouvernement lance un signal clair en faveur du prolongement de l'autoroute 73 à la sortie de Saint-Georges. Ce tronçon est un lien très important pour l'essor économique de la Beauce, la région de la Chaudière-Appalaches et pour celui du Québec. Son prolongement permettra non seulement de soutenir les activités commerciales de la région, mais également d'assurer des déplacements sécuritaires pour tous les usagers de la route.?»

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

«?Seulement 4 mois après notre élection, nous posons les gestes et nous réitérons l'engagement de notre gouvernement pour le prolongement de l'autoroute 73, qui se trouve dans ma circonscription. En évaluant tous les scénarios de prolongement possibles, notre gouvernement respecte ainsi son engagement. Plus de 2 ans après l'ouverture de l'autoroute, je me réjouis de voir cheminer ce dossier qui est jugé prioritaire par l'équipe gouvernementale et qui permettra d'améliorer la qualité de vie des Beaucerons, en plus d'être bénéfique pour le développement économique de la région et du Québec. D'ailleurs, je tiens à souligner l'écoute et l'excellente collaboration de mon collègue ministre des Transports, qui croit au cheminement du projet tout comme moi. Nous continuerons à suivre le dossier de près lorsque nous connaîtrons les résultats de la firme.?»

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

