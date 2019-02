Milbank dévoile sa nouvelle marque mondiale et change de dénomination





La nouvelle image de marque coïncide avec le déménagement du siège social à Hudson Yards

NEW YORK, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Le cabinet d'avocats international Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP a le plaisir d'annoncer sa nouvelle marque et sa nouvelle dénomination officielle, Milbank LLP. Ce changement intervient en même temps que le transfert du siège de Milbank de Wall Street à Hudson Yards, le tout nouveau quartier de la ville de New York où se trouve le plus grand complexe immobilier privé de l'histoire des États-Unis.

« Notre nouvelle marque est un reflet plus précis et plus contemporain de ce que nous sommes devenus et du succès que nous avons obtenu. Notre culture d'entreprise et de collaboration n'a jamais été aussi solide », a déclaré le président Scott A. Edelman. « Bien que nous soyons fiers de notre héritage de 153 ans, Milbank est aujourd'hui un cabinet différent de ce qu'il était et nous voulons que notre marque et nos bureaux en soient le meilleur reflet. Depuis nos débuts en tant que pionniers à Wall Street, nous sommes désormais à la tête d'industries innovantes telles que les technologies propres et les technologies satellitaires dans le monde entier, tout en continuant de miser sur notre présence historique sur le marché des transactions financières et commerciales, des restructurations et des litiges. Dans le cadre de ce changement d'image de la marque, la société a légalement changé sa dénomination pour devenir Milbank LLP, un nom plus moderne et simplifié », ajoute-t-il.

Les nouveaux locaux à Hudson Yards offrent une expérience de classe mondiale pour les avocats et le personnel, avec un espace privé pour travailler de manière concentrée et des espaces sociaux pour la collaboration en équipe, les deux espaces étant conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des avocats de Milbank. En effet, on y trouvera un restaurant et une application de commande de repas, un bar à café avec des boissons à la demande, un centre de santé privé sur place permettant une prise de rendez-vous par voie numérique ainsi que deux terrasses extérieures. Les locaux inondés de soleil, les transitions uniformes entre l'intérieur et l'extérieur et les vastes escaliers dans tout le bâtiment permettant de relier la communauté ont été conçus avec soin pour créer un sentiment d'inclusion dans tout l'espace. La nouvelle image de marque, combinée à l'espace de travail moderne, ouvert et collaboratif, reflète plus précisément la culture de l'entreprise.

« Notre intégration au complexe visionnaire de Hudson Yards renforce l'engagement du cabinet à créer un environnement de travail innovant et sophistiqué pour ses avocats et son personnel », a ajouté M. Edelman. « Dans notre nouveau siège social, chaque détail a son utilité, à commencer par le choix de faire de ce quartier dynamique et privilégié de New York notre nouvelle demeure. Nous avons veillé à ce que le dynamisme de Hudson Yards soit pris en compte dans la conception du bureau afin de renforcer davantage la culture de Milbank », ajoute-t-il.

La conception de pointe du gratte-ciel 55 Hudson Yards offre de nombreux avantages à un cabinet d'avocats de classe mondiale comme Milbank, notamment en matière d'engagement pour un design intelligent et durable. En visant la certification LEED Gold, le gratte-ciel 55 Hudson Yards est équipé d'un système d'irrigation innovant qui filtre et réutilise les eaux pluviales, un procédé de collecte de matières organiques qui réduit le gaspillage alimentaire et un système d'alimentation énergétique intelligent et unique en son genre qui réduit les émissions de gaz à effet de serre.

À PROPOS DE MILBANK

Milbank LLP est un cabinet d'avocats international de premier rang qui fournit des services juridiques innovants à des clients du monde entier. Fondée à New York il y a plus de 150 ans, Milbank a des bureaux à Pékin, Francfort, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Munich, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Tokyo et Washington. Les avocats de Milbank collaborent dans tous les domaines et avec tous les cabinets pour aider les plus grandes entreprises commerciales, financières et industrielles du monde, mais également les institutions, particuliers et gouvernements, à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Pour en savoir plus sur Milbank et leurs avocats, veuillez visiter le site www.milbank.com

