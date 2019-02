NAV CANADA et le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada concluent un partenariat voué à former la prochaine génération de leaders en aviation





OTTAWA, 26 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les carrières en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) convergeront au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, l'un des trois musées sous la bannière Ingenium ? Musée des sciences et de l'innovation du Canada, dans le cadre d'un investissement de 1,5 million de dollars et d'un partenariat pluriannuel avec NAV CANADA, le fournisseur de services de navigation aérienne du Canada.

Ce partenariat a pour objectif d'inciter les jeunes de la prochaine génération provenant de tous les horizons à envisager une carrière dans le domaine de l'aviation. Il était tout à fait naturel de jumeler les efforts de NAV CANADA aux connaissances du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, et d'exposer les jeunes au rôle unique de NAV CANADA et à ses innovations d'avant-garde au sein de cette industrie.

Grâce à une exposition permanente au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, à une exposition itinérante connexe et à du matériel et des programmes éducatifs, ce partenariat à long terme sensibilisera la population à l'effervescente industrie de l'aviation et de l'espace au Canada. Ancré dans la découverte et l'innovation, ce secteur a besoin de nouveaux talents pour concevoir, développer, déployer et entretenir les technologies de gestion de la circulation aérienne qui assureront pour l'avenir la sécurité de l'espace aérien canadien.

« La circulation aérienne étant à la hausse au Canada, notre industrie recherche de plus en plus de professionnels chevronnés. Les carrières dans ce domaine sont extrêmement enrichissantes. L'avenir du transport aérien au Canada ne pourra que profiter de ces efforts en vue de faire connaître les carrières en aviation aux gens de tout âge et de tout horizon », a affirmé Neil Wilson, président et chef de la direction de NAV CANADA. « La nouvelle exposition offrira une vitrine sur notre industrie. Elle rendra hommage aux femmes et aux hommes qui font du système de navigation aérienne du Canada l'un des plus sécuritaires au monde et sera une inspiration pour certains à vouloir prendre part eux aussi à l'histoire de l'aviation au Canada. »

Pour favoriser l'émergence de la prochaine génération de leaders, d'innovateurs et d'employés de l'industrie, le Musée et NAV CANADA travaillent de concert avec des partenaires nationaux de l'industrie, du gouvernement et de l'éducation provenant du réseau de l'aéronautique et de l'espace en vue de rejoindre directement les jeunes par l'entremise d'événements spéciaux tels qu'Envole?toi vers de nouveaux horizons. Pour marquer le lancement de ce partenariat, ce salon d'exploration des carrières en aviation et en aérospatiale, qui aura lieu les 26 et 27 février, offrira aux étudiants l'occasion de rencontrer plus de vingt exposants représentant une vaste gamme de carrières dans ces domaines.

« Les travailleurs dans les secteurs de l'aviation et de l'espace jouent un rôle essentiel dans le passé, le présent et l'avenir de notre industrie aérospatiale, une industrie qui touche la vie de tous les Canadiens », a déclaré Christina Tessier, présidente-directrice générale d'Ingenium. « Grâce à la programmation éducative de haute qualité élaborée par l'entremise de ce partenariat avec NAV CANADA, nous espérons partager l'histoire importante de ce travail et inspirer la prochaine génération de leaders à laisser sa marque sur l'industrie. »

L'exposition interactive, actuellement en cours d'élaboration, au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada éveillera l'intérêt des visiteurs en mettant de l'avant l'histoire du contrôle de la circulation aérienne, les innovations et les technologies évoluées actuelles, ainsi que les visages qui se cachent derrière le système de navigation aérienne canadien, et en donnant un aperçu de la trajectoire qu'empruntera l'industrie. Grâce à l'exposition itinérante, des artéfacts et de l'information semblables seront présentés dans d'autres musées et lieux publics aux quatre coins du pays. Le dévoilement des deux projets est prévu pour 2020.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

NAV CANADA est un partenaire d'Aireon LLC, une coentreprise internationale qui vise à étendre la couverture de surveillance de la circulation aérienne à la planète toute entière grâce à un système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) satellitaire.

À propos du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

Un des trois musées sous la bannière Ingenium ? Musées des sciences et de l'innovation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada est pertinemment aménagé dans l'historique aéroport Rockcliffe qui servait anciennement de base aérienne militaire. Le Musée entraîne les visiteurs à la découverte de l'histoire de l'aviation et de l'espace du Canada, depuis les premiers vols jusqu'à l'avenir de l'exploration spatiale. Le Musée s'intéresse particulièrement à l'aviation au Canada dans un contexte international, de 1909 jusqu'à nos jours. Au fur et à mesure que la contribution du Canada à l'aviation a évolué pour embrasser la technologie aérospatiale, le Musée a élargi sa mission et enrichi sa collection pour englober la navigation spatiale. La collection compte plus de 130 aéronefs et artefacts (hélices, moteurs) de l'aviation civile et militaire. Il s'agit de la plus importante collection d'aviation au Canada et le Musée est considéré comme étant l'un des meilleurs au monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ron Singer Christine Clouthier NAV CANADA Ingenium ? Musées des sciences et de l'innovation du Canada 613-563-7303 613-410-5943 Ron.singer@navcanada.ca cclouthier@IngeniumCanada.org

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 10:00 et diffusé par :