L'Ordre des dentistes applaudit le lancement du nouveau programme gouvernemental de soins buccodentaires en CHSLD

MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des dentistes du Québec se réjouit de l'annonce d'un nouveau programme d'accès aux soins buccodentaires en CHSLD faite ce matin par Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Ce programme permettra d'améliorer grandement les conditions de vie des aînés en veillant à ce que les résidents, particulièrement les personnes en perte d'autonomie, aient accès à des soins qui contribueront à leur qualité de vie, à leur alimentation et à leur santé globale.

« Nous tentons depuis plusieurs années d'attirer l'attention des élus sur l'importante question des soins buccodentaires en CHSLD, a indiqué le Dr Barry Dolman, président de l'Ordre des dentistes, lors de l'annonce du programme. Nous sommes très heureux de voir que notre intérêt à l'égard de l'amélioration des soins buccodentaires est aujourd'hui partagé par la ministre et par de nombreux intervenants. L'élaboration du programme de soins buccodentaires s'appuie en effet sur une équipe multidisciplinaire formée de médecins, de dentistes, d'infirmières, d'hygiénistes dentaires et de denturologistes tous animés d'un même objectif : offrir des soins centrés sur le patient. »

Chaque aspect des soins a été méticuleusement adapté aux réalités et aux besoins particuliers de la population en CHSLD. Le programme comprend notamment une liste de vérification du diagnostic, du traitement, de la prévention et du suivi en cours, ce qui permettra de s'assurer que tous les intervenants accordent une attention particulière à la santé de la bouche, des dents et des tissus avoisinants des résidents.

« Je tiens aujourd'hui à rendre hommage au gouvernement et à la ministre Blais pour avoir fait preuve de proactivité et de clairvoyance en veillant à la dignité et à la santé dentaire de nos citoyens les plus vulnérables, et ce, tôt dans leur mandat », a conclu le Dr Dolman.

L'Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 300 dentistes. Sa mission est d'assurer la qualité des services en médecine dentaire par le respect de normes élevées de pratique et d'éthique et de promouvoir la santé buccodentaire auprès de la population du Québec.

