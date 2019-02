Nouvelle nomination au Conseil interculturel de Montréal





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Laurence Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif, responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie est heureuse d'annoncer la décision du conseil municipal du 25 février 2019 de nommer, pour un mandat de trois ans, Mme Aranzazu Recalde à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM).

« Je salue la venue de Mme Recalde au sein du Conseil interculturel de Montréal. Sa connaissance des enjeux de la diversité montréalaise et sa grande expertise de mobilisation viendront alimenter les travaux du CIM », a souligné Mme Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

Aranzazu Recalde

Détentrice d'un doctorat en anthropologie de l'Université de Montréal (2012), Aranzazu Recalde est une experte en matière de droits des migrants, de gestion de la migration internationale et de politiques publiques. Elle a également réalisé une recherche postdoctorale à la Chaire Hans & Tamar en Droit international public de l'Université McGill dans le cadre de laquelle elle a examiné les effets de la participation croissante de femmes migrantes à l'« industrie globale de soins ». Au cours de sa carrière, elle s'est particulièrement intéressée aux expériences des femmes migrantes vivant des situations de précarité socioéconomique, légale et environnementale ainsi qu'aux conséquences que cette précarité entraine pour leurs familles, notamment leurs enfants. Par ailleurs, elle a réalisé plusieurs collaborations avec des milieux institutionnels et communautaires où son expertise a été mise à profit. Elle a notamment oeuvré à la promotion et la protection des droits des enfants au Bureau international des droits des enfants (IBCR), elle a travaillée à titre d'analyste de politiques et de programmes pour Citoyenneté et immigration Canada (aujourd'hui IRCC) et a assuré le développement et financement de nouveaux programmes, la coordination et l'administration d'un réseau d'organismes pour les réfugiés et les migrants à Surrey, en Colombie-Britannique (SDISS).

« La nomination d'Aranzazu Recalde au Conseil interculturel de Montréal témoigne de l'attrait du CIM pour les citoyennes et citoyens de Montréal. Je suis ravie de pouvoir compter sur son expertise et son expérience au cours des trois prochaines années », a déclaré Mme Laurence Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif, responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie.

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

