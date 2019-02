1MORE présentera le casque intra-auriculaire Stylish True Wireless lors du MWC 2019 avec alpha de Nubia, le premier téléphone prêt-à-porter au monde disponible à la vente doté d'un écran flexible





La collaboration apporte le meilleur des deux mondes aux consommateurs, offrant les véritables capacités sans fil de 1MORE et Nubia pour les utilisateurs de tous les jours qui recherchent un confort raffiné et élégant

BARCELONE, Espagne, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- 1MORE, Inc. et Nubia Technology Co., Ltd. ont annoncé aujourd'hui une coopération lors du Mobile World Congress (MWC) annuel qui se déroulera du 25 au 28 février 2019, au stand #1C40, Hall 1, Fira Gran Via à Barcelone. Le MWC est le plus grand événement mondial dédié aux mobiles, réunissant les toutes dernières innovations et les technologies de pointe de plus de 2 400 sociétés de premier plan, avec un programme de conférences de haut niveau réunissant les visionnaires d'aujourd'hui afin d'explorer les sujets les plus brûlants qui influencent le secteur. 1MORE, l'une des dix meilleures marques d'écouteurs de Chine, est fière de faire partie de cet événement prestigieux aux côtés de Nubia pour apporter sur le marché un produit qui changera la donne.

La collaboration de 1MORE avec Nubia comprend ses écouteurs Stylish True Wireless (véritablement sans fil élégants), récompensés par le prix iF 2019, couplés avec alpha de Nubia, le premier téléphone prêt-à-porter au monde disponible à la vente doté d'un écran flexible, offrant une proposition de vie intelligente tout-en-un aux consommateurs avec leurs dispositifs élégants. Stylish TWS de 1MORE dispose d'une qualité esthétique parfaite et raffinée ainsi que d'extraordinaires performances sonores, qui ont à la fois épaté et ravi les utilisateurs. Doté des technologies Bluetooth, Wifi et eSIM, l'Alpha vous permet d'envoyer des textos, de passer des appels et d'accéder à Internet sans avoir besoin d'un smartphone séparé. L'Alpha est capable d'accomplir des choses que d'autres dispositifs prêt-à-porter ne peuvent pas faire. Il est équipé d'une caméra de 5 mégapixels avec des raccourcis intelligents par le biais de l'interface utilisateur?; aussi, vous ne raterez jamais un moment.

Stylish TWS de 1MORE apporte des choix de couleurs subtils pour vos besoins quotidiens.

Avec une apparence de toute beauté, le merveilleux design et les couleurs délicates s'adaptent parfaitement aux styles de vie de tous les jours. Une métallisation sous vide non conductrice (NCVM) est un procédé de revêtement électrolytique écologique qui offre une finition métallique raffinée et une transmission stable du signal.

Un diaphragme composite à base de titane, mis au point par un ingénieur du son récompensé par des Grammy Awards.

L'amplificateur dynamique de 7 mm offre un équilibre entre les basses puissantes et des détails d'un grand raffinement. Il produit un son clair et net dans un design ultra compact, pour une efficacité améliorée.

Luca est un maître italien renommé en matière d'enregistrement qui a remporté quatre Grammy Awards pendant sa carrière. Il a une compréhension propre et unique de la musique et apporte ces connaissances et cette atmosphère à tous les écouteurs les plus récents de 1MORE, et notamment les écouteurs Stylish True Wireless, présentant un son chaleureux et merveilleux qui restitue la passion des artistes que vous écoutez.

Jour ou nuit, 24 heures de plaisir d'écoute.

Les écouteurs Stylish True Wireless peuvent être constamment utilisés pendant 6,5 heures au total, mais l'expérience d'écoute peut se prolonger pendant 24 heures complètes grâce au boîtier de rechargement de la batterie d'accompagnement qui peut se refermer comme un boîtier de transport sûr et raffiné. Par conséquent, vous pouvez profiter de la musique tout au long de la journée.

Conçu de façon ergonomique afin de permettre une expérience de port plus confortable.

Les écouteurs Stylish True Wireless adoptent un design ergonomique avec des angles arrondis imitant la forme d'une goutte d'eau. Ces écouteurs sont compacts et tiennent facilement dans la main, pour un contrôle total en déplacement. Ils sont même dotés d'embouts obliques offrant un angle de 45° qui reposent naturellement dans les canaux auditifs pour un maintien ferme et sécurisé lors d'une utilisation prolongée, alors que les O-Hook (stabilisateurs) en silicone fournis permettent un ajustement stable lorsque vous vous déplacez.

Le nouveau protocole Bluetooth crée une connexion plus stable.

Les écouteurs Stylish True Wireless de 1MORE adoptent le nouveau module Bluetooth 5.0 et sont donc parfaitement adaptés à tous les aspects de la vie avec leur connexion stable et leur absence totale d'interférences, vous permettant de profiter de la musique sans gêner le divertissement.

Une antenne LDS personnalisée, formée au laser sur la face interne de l'écouteur, est conçue pour assurer une connexion transparente pour la musique et les appels téléphoniques, grâce à une réduction des interférences du signal et transmission.

Pourquoi choisir 1MORE??

Ces dernières années, les écouteurs 1MORE ont constamment orienté la tendance du marché vers une expérience audiophile, mais pour autant accessible aux utilisateurs de tous les jours qui cherchent des décisions d'achats intelligents. Nubia sait tout cela, et c'est pourquoi la société s'est associée à 1MORE pour offrir à l'utilisateur une expérience de qualité et transparente de la tête aux pieds avec une intégration intelligente pour que les deux appareils fonctionnent harmonieusement.

1MORE a remporté le «?CES Innovation Award?» pendant 2 ans de suite sur 6 produits différents, faisant de 1MORE la marque d'écouteurs la plus primée au CES. De même, 1MORE a récemment remporté 9 iF Design Awards pour ses écouteurs, symbolisant une autre grande réussite pour l'entreprise en tant que marque ayant remporté le plus de prix parmi toutes les marques d'écouteurs. Outre les iF Awards, 1MORE a remporté dans le passé de nombreux autres prix reconnus par le secteur tels que le RedDot Award et le Japanese Good Design Award à plus d'une occasion.

À propos de 1MORE, Inc.

1MORE INC. est spécialisée dans la conception et le développement acoustique, les logiciels intelligents et les produits audio portables. Les produits de 1MORE ont reçu plusieurs prix du secteur et du design, et notamment les prestigieux prix CES Innovation awards, RedDot, iF Design awards, ainsi que d'autres récompenses majeures de l'industrie. 1MORE INC. a expédié 38 millions d'écouteurs mondialement dans plus de 25 pays au cours des quatre dernières années, et vise à devenir la marque audio globale prééminente. Les écouteurs intra-auriculaires Triple Driver de 1MORE ont reçu les éloges de la presse grand public et ont été récompensés par plus de 10 prix de médias comme étant les meilleurs écouteurs de leur catégorie. Ils occupent actuellement la tête des classements des meilleurs écouteurs portables dans de nombreuses revues techniques de haut niveau. Luca Bignardi, lauréat de Grammy®, et la star de la pop chinoise Jay Chou sont largement impliqués et se sont beaucoup investis dans la mission de 1MORE qui consiste à développer et fournir des écouteurs de qualité supérieure dotés d'une incroyable valeur ajoutée.

À propos de Nubia Technology Co., Ltd.

Fondée en octobre 2012, nubia entend apporter des smartphones innovants de qualité aux utilisateurs aventureux qui veulent une nouvelle expérience mobile unique. Encourageant le monde à «?Être soi-même?», nubia continue de pousser les utilisateurs à poursuivre leurs rêves et leurs nouvelles passions. nubia est bien connu pour les fonctionnalités innovantes de ses smartphones comme le smartphone Red Magic doté d'une bande LED RVB, ou le smartphone à double écran nubia X.

Entreprise multinationale située en Chine, Amérique du Nord, Europe, Russie, Asie du Sud-Est et Inde, la société a développé avec succès près de 9 000 demandes de brevets, dont 351 demandes de brevets PCT.

Nubia en 2019

Pour nubia, 2019 sera pleine d'innovations et de nouveaux défis. Elle se concentrera sur des produits centrés sur les consommateurs et sur des technologies uniques et innovantes qui améliorent l'expérience mobile. Nous continuerons de penser différemment pour réimaginer le smartphone.

