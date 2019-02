TYAN présente à Embedded World 2019 des cartes mères pour serveur intégrées offrant des performances à la pointe de l'industrie





TYAN®, un concepteur de plateforme serveur leader de l'industrie et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présente ses dernières cartes mères intégrées répondant aux besoins d'un large éventail de marchés ? dont ceux des contrôles industriels, de la surveillance, des réseaux, des jeux et des instruments médicaux ? au salon Embedded World 2019 (stand 2-311) qui se tient du 26 au 28 février à Nuremberg, en Allemagne.

« Basées sur le processeur Intel® Xeon® E-2100, les processeurs Intel® Coretm i3/i5/i7 de 8ème génération et le processeur Intel® Atom® C3000, les cartes mères intégrées de TYAN offrent une variété de facteurs forme standards qui permettent aux intégrateurs de systèmes de tirer profit de la dernière technologie sans se soucier de la compatibilité avec les composants disponibles dans le commerce », a déclaré Danny Hsu, vice-président de l'Unité commerciale TYAN chez MiTAC Computing Technology Corporation. « Offrant des caractéristiques clés comme un long cycle de vie, une large plage de températures de fonctionnement, un facteur de forme compact et des performances élevées, nos cartes mères intégrées non seulement répondent aux besoins de tout un éventail d'applications industrielles mais offrent également à nos clients des performances à la pointe de l'industrie. »

Les produits intégrés de TYAN offrent une garantie d'approvisionnement de 7 ans, une large plage de températures de fonctionnement (0 à 55°C) et une certification optionnelle EMC de Classe B sur certaines cartes. Le modèle Tempest EX S5550-EX prenant en charge jusqu'à 4 ports GbE LOM (réseau local sur carte mère) dans un facteur de forme Micro-ATX et le modèle Tempest EX S5552-EX prenant en charge jusqu'à 4 ports GbE LOM, un contrôleur SAS 12G en option et un emplacement PCI 32 bits traditionnel dans un facteur de forme ATX sont tous deux conçus pour les serveurs intégrés. Le modèle Tempest EX S5555-EX avec port d'affichage, connecteur DVI-D et audio haute définition 7.1 canaux dans un facteur de forme Micro-ATX est idéal pour les applications de poste de travail intégrées.

Le modèle Tempest EX S5557 prend en charge 2 ports GbE LOM et dispose d'une entrée d'alimentation 12 VCC dans un facteur de forme Thin Mini-ITX. La carte mère ultra-mince intégrée convient parfaitement pour les déploiements d'appareils. Le modèle Thunder EX NR38-B3226 est une plateforme d'appareil réseau 1U basée sur un processeur Intel Atom C3000. Offrant des paires de pontage Gigabit Ethernet, une connectivité Power-over-Ethernet (PoE) et de multiples ports GbE/10GbE, la plateforme est conçue pour les déploiements en périphérie du réseau.

Présentations de produits TYAN à Embedded World 2019

Tempest EX S5550-EX : Processeur Intel Xeon E-2100 à connecteur unique ou carte serveur basée sur un processeur Intel Core i3 de 8ème génération dans un facteur de forme Micro-ATX (9,6" x 9,6") avec garantie d'approvisionnement de 7 ans et large plage de températures de fonctionnement pour les applications intégrées et IdO

Tempest EX S5552-EX : Processeur Intel Xeon E-2100 à connecteur unique ou carte serveur basée sur un processeur Intel Core i3 de 8ème génération dans un facteur de forme ATX (12" x 9,6") avec garantie d'approvisionnement de 7 ans et large plage de températures de fonctionnement pour les applications intégrées et IdO

Tempest EX S5555-EX : Carte pour poste de travail basée sur les processeurs Intel Core i3/i5/i7 de 8ème génération dans un facteur de forme Micro-ATX (9,6" x 9,6") avec garantie d'approvisionnement de 7 ans, large plage de températures de fonctionnement et conformité EMC de Classe B pour les applications de poste de travail et IdO intégrées

Tempest CX S5550 : Processeur Intel Xeon E-2100 à connecteur unique ou carte serveur basée sur un processeur Intel Core i3 de 8ème génération dans un facteur de forme Micro-ATX (9,6" x 9,6") pour les applications de serveur d'entrée

Tempest CX S5552 : Processeur Intel Xeon E-2100 à connecteur unique ou carte serveur basée sur un processeur Intel Core i3 de 8ème génération dans un facteur de forme ATX (12" x 9,6") pour les applications de serveur de stockage

Tempest EX S5555-HE : Carte pour poste de travail basée sur un processeur Intel Xeon E-2100 à connecteur unique dans un facteur de forme Micro-ATX (9,6" x 9,6") pour les applications de poste de travail et IdO intégrées

Tempest EX S7100-EX : Carte pour serveur/poste de travail basée sur un processeur évolutif Intel® Xeon® à connecteur double dans un facteur de forme SSI EEB (12" x 13") avec garantie d'approvisionnement de 7 ans, large plage de températures de fonctionnement et conformité EMC de Classe B pour poste de travail intégré

