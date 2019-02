Fraude fiscale - Revenu Québec annonce des peines d'emprisonnement avec sursis et des amendes totalisant près de 1,3 million de dollars pour 5 restaurateurs de Laval et de Blainville





QUÉBEC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Revenu Québec annonce que MM. Nicholas Diavatopoulos et Eddy Mainella ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis respectives de 12 mois et de 9 mois, relativement à des infractions aux lois fiscales. MM. Diavatopoulos et Mainella, ainsi que MM. Aristotelis Chrysanthakopoulos, Roberto Zanandrea et Dimitrios Karayiannopoulos, devront aussi payer des amendes totalisant 1 288 307,92 $.

Résidents de Laval et de Blainville, les 5 restaurateurs ont plaidé coupable, le 23 janvier dernier, au palais de justice de Montréal, à des infractions relatives à la Loi sur l'administration fiscale (TVQ) et à la Loi sur la taxe d'accise (TPS). En effet, ils ont volontairement omis de remettre aux autorités fiscales des sommes à titre de TVQ, de TPS et de retenues à la source d'impôt du Québec perçues dans le cadre de l'exploitation de restaurants à Montréal, à Laval et à Terrebonne.

Le tableau ci-dessous présente les sanctions imposées à chacun des contrevenants.

NOM DU CONTREVENANT AMENDE

(DÉLAI DE PAIEMENT) PEINE D'EMPRISONNEMENT PÉRIODE VISÉE Nicholas Diavatopoulos 747 297,64 $

(12 mois) 12 mois

(avec sursis) De septembre 2014

à avril 2017 Eddy Mainella 400 164,14 $

(12 mois) 9 mois

(avec sursis) De décembre 2014

à avril 2017 Aristotelis Chrysanthakopoulos 54 286,94 $

(24 mois) __ De décembre 2015

à avril 2017 Roberto Zanandrea 43 279,60 $ (24 mois) __ De septembre 2014

à mars 2016 Dimitrios Karayiannopoulos 43 279,60 $

(24 mois) __ De septembre 2014

à mars 2016

Ces condamnations découlent de sept mandats de perquisition exécutés par Revenu Québec en mai 2017. Les accusations ont été déposées en mai 2018.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de s'assurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son objectif est de maintenir l'équité fiscale dans l'intérêt de tous.

