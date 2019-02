Placements Mackenzie offre aux investisseurs trois nouveaux fonds alternatifs afin de diversifier les sources de rendement et d'améliorer la stabilité des portefeuilles





TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouveaux fonds alternatifs liquides conçus de façon à gérer l'impact négatif de la volatilité des marchés et à améliorer la stabilité des portefeuilles. Ces fonds viennent s'ajouter au Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie pour former un ensemble de solutions alternatives pouvant être utilisées afin d'aider les clients à relever les défis liés aux placements en amplifiant les rendements, en atténuant la volatilité et en gérant le risque de volatilité à long terme.

« Nous pouvons aujourd'hui adopter une approche d'élaboration de portefeuille moderne qui offrira la possibilité de produire des portefeuilles et des résultats plus solides et mieux diversifiés pour nos investisseurs, » déclare Michael Schnitman, vice-président principal, Produits, chez Placements Mackenzie. « La combinaison gagnante d'une diversification accrue et d'une corrélation plus faible avec les marchés nous permet d'aider à procurer aux investisseurs une plus grande stabilité de leur portefeuille et une moins grande dépendance à l'égard de l'orientation des marchés. »

Viennent s'ajouter à la gamme de fonds communs alternatifs les fonds à portée mondiale suivants :

Nom du fonds Vue d'ensemble du fonds Fonds à rendement absolu sur

titres de créance Mackenzie Cherche à procurer un rendement total positif sur une

période mobile de cinq ans en investissant dans des

titres à revenu fixe. Fonds global macro Mackenzie Recherche des rendements solides et diversifiés en

investissant dans des positions acheteur et vendeur sur

titres de capitaux propres, titres à revenu fixe, produits

de base et/ou devises. Fonds alpha d'actions

acheteur/vendeur mondiales

Mackenzie Investit dans des positions acheteur et vendeur sur

titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.

Les placements alternatifs liquides sont de nouveaux outils permettant aux investisseurs de détail du Canada d'accroître la diversification. La disponibilité d'alternatives liquides dans une structure de fonds commun permet un accès amélioré à des stratégies sophistiquées qui peuvent s'ajouter à un portefeuille bien équilibré pour réduire la volatilité.

« Grâce aux nouveaux fonds communs alternatifs de Mackenzie, les conseillers disposent d'un plus grand nombre d'options pour rehausser la capacité des portefeuilles des investisseurs à performer dans les marchés volatils d'aujourd'hui et dans les divers scénarios de marché de l'avenir, » a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « Nos nouvelles solutions alternatives ouvrent de nouvelles perspectives pour nos investisseurs, de façon qu'ils soient mieux à même d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »

Les trois nouveaux fonds alternatifs sont offerts à la vente dès aujourd'hui.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 134,6 milliards de dollars au 31 janvier 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 154,3 milliards de dollars au 31 janvier 2019.

