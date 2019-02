Calego et Epic Games s'associent pour lancer des sacs, sacs à dos et accessoires Fortnitetm





MONTRÉAL, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Calego International Inc., propriétaire et exploitant de iFLY® et chef de file du développement et de la distribution de bagages, sacs et accessoires, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Epic Games afin de créer une gamme de produits Fortnitetm, tels que des sacs à dos, sacs à bandoulière, accessoires de papeterie, etc., pour les marchés européen et britannique.

Cette nouvelle collection arborant la marque Fortnite bénéficiera du design, du savoir-faire et de la qualité qui font la renommée de Calego et comprendra une gamme variée de designs, tels que des profils des personnages populaires de Fortnite, des silhouettes en train de danser et des interprétations des éléments visuels emblématiques du jeu.

« Le jeu Fortnite est un phénomène mondial autour duquel s'est développée une énorme communauté de fans inconditionnels et qui a acquis une pertinence culturelle auprès du grand public. Nous sommes ravis de nous associer à Epic Games pour créer une solide ligne de produits stylés et fonctionnels que les fans de Fortnite vont adorer », a déclaré Stephen Rapps, président de Calego. « Avec ce nouveau partenariat, Calego élargit son portefeuille de marques appréciées des jeunes consommateurs et des meilleurs détaillants dans le monde. »

« Le style, la fonctionnalité et la qualité étaient vraiment importants pour nous lors du choix de notre partenaire pour cette gamme de produits », a déclaré le cofondateur d'Epic Games, Mark Rein. « Nos joueurs méritent et exigent ce qu'il y a de mieux et il ne fait aucun doute que Calego est à la hauteur de ces exigences. »

Les détaillants souhaitant acheter des produits de cette collection, qui sera lancée en juin 2019, sont priés de contacter Hocine Yenneck à hocine.yenneck@calego.com.

Créé par le studio Epic Games, Fortnite est un jeu de construction et d'action qui vous permet d'être parachuté dans une bataille de type « Battle Royale » en PvP à 100 joueurs ou de faire équipe avec des amis dans une campagne coopérative pour sauver le monde contre une horde de monstres. Fabriquez et pillez dans des mondes géants où chaque partie ne ressemble à aucune autre. Fortnite Battle Royale est gratuit et disponible sur PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS et Android.

Le partenariat a été négocié par IMG, l'agence mondiale exclusive de Fortnite chargée de l'octroi de licences pour les produits de consommation.

À propos de Calego International

Fondée en 1931, la société Calego produit et distribue des bagages, des sacs à dos et des accessoires par l'entremise de son portefeuille de marques propres et sous licence. En 2012, Calego a créé iFLY®, une marque de voyage proposant des bagages et des accessoires d'une superbe qualité à des prix abordables. Les ventes record de bagages iFLY® ont valu a Calego le titre de « fournisseur de l'année 2018 » de Walmart Inc. dans la catégorie « rangement domestique ». Calego est l'un des principaux partenaires sous licence des plus grandes marques au monde depuis 1964, date à laquelle il a obtenu les droits de The Beatles®, sa première marque sous licence.

Pour plus d'informations, consultez www.calego.com et www.iFLYluggage.com.

À propos d'Epic Games

Fondé en 1991, le studio Epic Games est le créateur des séries de jeux Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex et Infinity Blade. La technologie Unreal Engine d'Epic offre des expériences interactives haute-fidélité sur différents supports : PC, consoles, appareils mobiles, réalité augmentée, réalité virtuelle et Web. Unreal Engine est disponible gratuitement sur unrealengine.com. Pour plus d'informations sur le studio, visitez epicgames.com et suivez @EpicGames.

À propos d'IMG

Leader mondial dans les domaines du sport, de la mode, des événements et des médias, IMG est présente dans plus de 30 pays. La société gère quelques-unes des personnalités sportives et icônes de la mode les plus célèbres au monde, organise chaque année des centaines d'événements en direct et d'expériences de divertissement pour les marques et représente l'un des plus grands producteurs et distributeurs indépendants de contenus sportifs et de divertissement. IMG est également spécialisée dans le développement de formations sportives et de championnats, ainsi que dans le marketing, la médiatisation et l'octroi de licences pour les marques, les organisations sportives et les établissements universitaires. IMG fait partie du réseau Endeavour (anciennement WME | IMG).

Demandes de renseignements des médias :

Ken Mandelkern, relations publiques Y&R

Ken.mandelkern@yr.com

Epic, Epic Games, Fortnite et leurs logos sont des marques déposées d'Epic Games, Inc. aux États-Unis (marque « Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. ») et dans d'autres pays.

