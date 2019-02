Imaginons L'ESPACE - Des centaines d'idées pour revitaliser le Parc Centennial et la propriété Lord Reading





BEACONSFIELD, QC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 300 idées, suggestions et réflexions ont été soumises dans le cadre de la première assemblée publique d'Imaginons L'ESPACE pour en établir le diagnostic visant à redéfinir et revitaliser le parc Centennial et la propriété adjacente Lord Reading, dans une vision de culture, de loisirs et de nature.

Quelque 80 citoyennes et citoyens ont participé lors de l'activité de consultation tenue mercredi soir dernier à l'Annexe Herb Linder. La compilation des propositions servira à préparer les ateliers créatifs, auxquels tous sont invités, concernant l'Édifice Centennial (13 mars), d'un centre multifonctionnel (3 avril), du bord de l'eau, de la marina et des activités récréatives (24 avril) ainsi que des espaces verts et de la mobilité (15 mai).

Les résultats de tous ces travaux permettront d'établir les pistes de réaménagements, d'usages et de vocations de ces lieux emblématiques de Beaconsfield. Le comité d'orientation déterminera les consensus établis et soumettra des recommandations au Conseil municipal.

« Il s'agit d'un processus unique de consultation et participation citoyenne. C'est un exercice stimulant pour revitaliser le plus grand espace public au bord de l'eau de notre Ville », explique le président du comité d'orientation, le conseiller municipal Robert Mercuri. En compagnie de la conseillère municipale du district, Karen Messier, il dirige cette démarche de consultation à la tête d'un comité d'orientation composé de neuf citoyennes et citoyens. Ces derniers ont été sélectionnés pour la diversité de leur expertise et leur implication dans la communauté, à la suite d'un processus d'appel de candidatures cet hiver.

Enjeux et opportunités

Mercredi soir dernier, les citoyens ont pu discuter des enjeux et des opportunités à relever. Pour le parc Centennial, les suggestions visaient surtout à en faire une destination de choix pour l'ensemble de la population de Beaconsfield ainsi que d'y assurer une offre de services culturels et récréatifs diversifiée.

L'avenir de l'Édifice Centennial est questionné car le bâtiment nécessite d'importantes rénovations. Cette ancienne résidence familiale est inadéquate pour y tenir des événements publics et des réunions, les pièces étant d'anciennes petites chambres. Les suggestions visent à améliorer l'offre de services culturels et l'accessibilité pour toute la communauté et y présenter des spectacles.

Quant à la propriété adjacente de Lord Reading, le site et bâtiments nécessitent des investissements majeurs et il faut saisir l'opportunité d'y élargir l'accessibilité aux activités nautiques pour l'ensemble de la communauté.

Il a aussi été question de la bibliothèque. Il est convenu que les espaces y sont rendus trop restreints et peu adaptés aux personnes à mobilité réduite. Certains suggèrent qu'il faudrait y ajouter un étage alors que d'autres préfèrent un nouveau centre multifonctionnel, adapté aux technologies d'aujourd'hui, qui pourrait devenir une source de fierté pour la population.

Les quatre ateliers créatifs auront lieu à l'Annexe Herb Linder, située au 303, boulevard Beaconsfield, à 19 h. Vous êtes aussi invités à transmettre vos suggestions et idées par courriel à imagine@beaconsfield.ca . Pour plus d'informations sur l'ensemble de la démarche, rendez-vous sur le site web de la Ville, à l'onglet Imaginons L'ESPACE, sur la page d'accueil.

