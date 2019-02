Verre l'innovation : une opportunité de recycler 100 % du verre !





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail tient à souligner qu'hier, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) rendait public le bilan du Plan Verre l'innovation. Rappelons qu'en janvier 2016, ÉEQ a lancé le plan Verre l'innovation qu'il a intégralement financé avec un budget de 12,2 millions de dollars, lui permettant de réaliser quinze mois de projets pilotes de tri et de traitement du verre dans cinq centres de tri du Québec, autant de petite, moyenne ou grande capacité.

Le bilan du Plan fait la preuve que la collaboration de l'industrie, par le biais d'ÉEQ, avec les centres de tri et les recycleurs donne des résultats au-delà des attentes. Avec les bons équipements en centre de tri, la collecte sélective au Québec est capable de recycler 100% du verre en offrant des débouchés qui correspondent aux besoins de chaque région. Dans ce contexte, il est clair que la meilleure option pour le verre reste le bac bleu. Comme la consigne sur les bouteilles de verre réclamées par certains ne vise qu'une partie du problème, les autres contenants de verre (bouteilles de sauces, pots, etc.) resteraient dans la même situation qu'aujourd'hui.

« Le CCCD se réjouit qu'ÉEQ ait prouvé qu'une solution complète en matière de recyclage du verre soit possible. Pour nos membres, il est clair que le bac bleu demeure la meilleure option et c'est pourquoi nous sommes en accord avec une approche proactive qui permettrait l'investissement dans un système que les Québécois connaissent déjà et en lequel ils ont confiance », a déclaré Marc Fortin, Président du CCCD-Québec.

Par le biais d'ÉEQ, ce sont près de 3 400 entreprises contributrices, dont une grande partie sont membres du CCCD, qui financent à hauteur de près de 150 M$ par année le système québécois de la collecte sélective. Pour nos membres, il est évident qu'avec un investissement de cette taille le bac bleu demeure la meilleure option. Le CCCD soutient donc cette approche innovante unique en Amérique du Nord et appuie l'élargissement du plan à tout le Québec.

