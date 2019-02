La ministre Marguerite Blais lance un nouveau programme de soins buccodentaires pour les aînés résidant dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée





QUÉBEC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, annonce un financement de 10 M$ par année pour le déploiement du nouveau Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidiens de la bouche (PQSBHB) dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec.

Il a été constaté que l'offre actuelle de services buccodentaires en CHSLD est inégale, parfois insuffisante ou même inexistante. Le gouvernement actuel prend acte de cette situation en mettant en place ce programme, qui aboutira à une prise en charge des soins buccodentaires chez les aînés. L'objectif est d'offrir des soins préventifs et curatifs ainsi que des soins d'hygiène quotidiens de la bouche à l'ensemble des résidents des CHSLD publics et privés conventionnés.

Une approche de collaboration et de concertation interdisciplinaire et holistique de la santé a été adoptée pour mobiliser chacun des intervenants concernés. L'infirmière et l'infirmier, l'infirmière et l'infirmier auxiliaire, le préposé aux bénéficiaires, le dentiste, le denturologiste et l'hygiéniste dentaire auront chacun un rôle important à jouer dans la mise en place de ce programme.

Ajoutons qu'un projet pilote portant sur l'organisation des soins dentaires préventifs et curatifs a d'abord été réalisé dans trois CHSLD, soit le Foyer Charlesbourg, le CHSLD Fernand-Larocque et le CHSLD Cécile-Godin. Au cours de ce projet pilote, l'impact sur l'amélioration de la qualité de vie et de la santé buccodentaire des résidents a été souligné par les résidents ainsi que les différents intervenants mis à contribution.

Citation :

« Avec ce nouveau programme, nous apportons réconfort et bien-être aux aînés et à leur famille. Je suis particulièrement heureuse de leur annoncer que leur qualité de vie sera améliorée grâce aux soins buccodentaires que nous leur offrirons. Le gouvernement démontre aujourd'hui qu'il a réellement à coeur le mieux-être et la dignité des aînés et des résidents en CHSLD, et j'en suis fière. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants



Faits saillants :

Plus spécifiquement, le PQSBHB permettra :

d'intégrer les soins buccodentaires dans le continuum des soins infirmiers (le plan thérapeutique infirmier et le plan de travail des préposés aux bénéficiaires);

d'offrir l'évaluation de la santé buccodentaire ainsi que les soins d'hygiène quotidiens de la bouche par les préposés aux bénéficiaires à tous les résidents des CHSLD;

d'assurer la disponibilité des produits d'hygiène buccodentaire et des équipements;

d'offrir, sous la direction d'un dentiste, des soins dentaires préventifs périodiques en CHSLD par des hygiénistes dentaires;

d'offrir des soins dentaires curatifs en CHSLD par des dentistes ou des denturologistes.

Mentionnons que le modèle de soins buccodentaires proposé a été présenté et reçu favorablement par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, l'Ordre des dentistes du Québec, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et l'Ordre des denturologistes du Québec.

Lien connexe :

Pour plus de détails sur le cadre de référence du PQSBHB : http://www.msss.gouv.qc.ca/presse

