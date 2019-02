Les As de la finance 2019 : les noms des finalistes sont dévoilés





MONTRÉAL, 26 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Section du Québec de FEI Canada, une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, dévoile les noms des finalistes de son concours Les As de la finance 2019. Les participants pouvaient se qualifier dans trois catégories soit : dirigeant(e) financier d'une grande entreprise, dirigeant(e) financier d'une petite ou moyenne entreprise et dirigeant(e) financier de la relève. Les finalistes retenus se verront soumis à un processus d'évaluation rigoureux mené par un jury indépendant qui déterminera les lauréats 2019. Tous les finalistes et les lauréats seront honorés lors d'un somptueux gala le 8 mai prochain.



Voici les finalistes 2019 par catégorie :

Catégorie « Dirigeant(e) financier d'une grande entreprise?»

François Boulanger, CPA, CA, vice-président exécutif et chef de la direction financière, CGI

Linda Lebrun, CPA, CA, trésorière et directrice exécutive ? Planification et finances, Société de transport de Montréal (STM)

Patricia Jasmin, CPA, CA, chef, Services financiers, VIA Rail Canada

Catégorie « Dirigeant(e) financier d'une petite ou moyenne entreprise?»

Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation, chef de la direction financière, Groupe Medicom

Johanne Bélanger, CPA, CA, chef de la direction financière, Solmax

Roland Ribotti, MBA, CFA, chef de la direction financière, Behaviour Interactif

Catégorie « Dirigeant(e) financier de la relève »

David Tremblay, CPA, CA, directeur principal, Finances TI, Intact Corporation financière

Dominic Grimard, CPA, CA, vice-président, finance, Fiera Capital

Pierre-Marc Sarrazin, M.Sc., CFA, vice-président, finances corporatives et trésorerie, Ovivo

La fonction finance à l'avant-plan

Cette année, le concours a été organisé sous la présidence d'honneur de M. Claude Séguin, président du conseil d'administration, Fonds de solidarité FTQ. Tous les chefs de la direction financière, vice-présidents finances et hauts dirigeants(es) financiers québécois étaient invités à présenter leur candidature.

L'objectif du concours Les As de la finance est de découvrir et récompenser les réalisations professionnelles et l'engagement dans la communauté de dirigeants(es) financiers d'exception, de souligner leur rôle crucial et de mettre en lumière leur contribution stratégique à la performance de leur organisation.

Citation

« Au fil des ans, le dévoilement des cohortes de dirigeants(es) finalistes représente un moment unique pour notre association. C'est une saisie sur image de la profession qui rappelle à tous que le succès de nos entreprises est tributaire de femmes et d'hommes qui s'investissent pleinement pour faire de leur organisation des fleurons de notre économie », souligne Mme Catherine Allard, présidente de la Section du Québec de FEI Canada. « Également, c'est le moment où l'on mesure pleinement l'impact positif qu'a le concours sur notre profession. Outre le rayonnement et la valorisation de la fonction financière qu'il procure, le concours réunit sur la même tribune des dirigeants(es) cumulant des années de réalisations ainsi qu'une nouvelle génération de dirigeants(es) financiers bien arrimés sur les exigences d'aujourd'hui, démontrant ainsi une profession dynamique et bien vibrante », conclut Mme Allard.

Remise du Prix Hommage 2019

Le gala du 8 mai fera également place au Prix Hommage Les As de la finance, remis à un dirigeant financier afin de souligner l'ensemble d'une carrière d'exception. Cette année, cet honneur sera décerné à M. Michael Hanley, un dirigeant financier s'étant illustré pour l'ensemble de sa carrière. Sa feuille de route affiche le nom d'organisations de renom telles la Banque Nationale du Canada, Alcan, Bauxite et alumine, Gaz Métro, et Cartons St-Laurent où il a fait sa marque en occupant des postes stratégiques à la haute direction financière. Aujourd'hui, M. Hanley, administrateur de sociétés, siège au conseil d'administration de BRP, d'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, ainsi que de Shawcor, et préside leurs comités d'audit.

Un gala pour célébrer nos dirigeantes et dirigeants financiers

La Section du Québec de FEI Canada a conçu pour une 9e année une soirée de gala où l'atmosphère sera à la fête avec comme point culminant la présentation des finalistes et le dévoilement du nom des trois gagnants du concours Les As de la finance 2019. Cette prestigieuse soirée de gala aura lieu à Montréal le 8 mai au magnifique Parquet, Édifice Jacques-Parizeau. Pour réserver votre table, consultez le site Web de FEI Canada, Section du Québec.

Le gala Les As de la finance de la Section du Québec de FEI Canada est rendu possible grâce à la collaboration de précieux commanditaires que nous remercions : Caisse de dépôt et placement du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec et PwC et La Presse +.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui compte 1 600 membres et 11 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, un leadership éclairé et des services de représentations.

La Section du Québec compte quant à elle plus de 200 membres. Les membres de l'association, comprenant des chefs de la direction financière, des directeurs de comité de vérification et des hauts dirigeants financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des conseillers en fiscalité, représentent un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.feicanada.org/quebec ou suivez-nous sur Twitter @FEICanada et LinkedIn https://ca.linkedin.com/company/fei-canada.





