Les chefs d'entreprise du secteur des matières dangereuses estiment que la transformation numérique est la clé de l'excellence opérationnelle, mais reconnaissent le retard de plusieurs organisations





L'enquête de Sphera révèle que la transformation numérique alimente l'excellence opérationnelle (EO) mais que de nombreuses sociétés ne savent toujours pas vraiment ce que le numérique signifie pour elles.

CHICAGO, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Sphera a rendu public aujourd'hui son rapport d'enquête annuelle sur l'indice d'excellence opérationnelle, qui met en évidence les tendances en matière de transformation numérique et de stratégies d'EO dans tout le secteur des matières dangereuses.

Auparavant menée par Petrotechnics, désormais une société du groupe Sphera, une enquête a pour la troisième année été soumise à des professionnels du pétrole et du gaz, des produits chimiques, de l'énergie et de la fabrication industrielle afin de connaître les attitudes sur l'EO et les mesures prises en vue de son adoption. Année après année, les répondants déclarent unanimement que les programmes d'EO contribuent à minimiser les risques, réduire les coûts et améliorer la productivité. L'enquête 2018/2019 révèle que les hauts dirigeants se fient aux technologies pour le soutien de leurs initiatives d'EO. Elle identifie également les domaines dans lesquels ils sont à la traîne et les mesures à prendre pour y remédier.

Neuf répondants sur dix reconnaissent que la transformation numérique accélérera leur capacité à atteindre l'EO, non pas ponctuellement mais sous forme d'un objectif commercial continu. Il s'agit là d'une forte augmentation par rapport à l'année passée, le précédent rapport faisant état de 73 % de dirigeants s'accordant à dire que l'adoption du numérique était essentielle à l'objectif d'EO. La mise en application de technologies numériques concorde maintenant avec les objectifs commerciaux généraux, 55 % des répondants visant à tirer parti de la technologie pour réduire le risque opérationnel et le même pourcentage visant à l'utiliser pour améliorer la disponibilité des actifs.

Selon Paul Marushka, PDG de Sphera : « Comme le montre le troisième indice d'excellence opérationnelle annuel, la transformation numérique est à nos portes. Tandis que les sociétés cherchent de nouvelles manières de préserver la sécurité de leurs employés, la productivité de leurs opérations et la durabilité de leurs produits, leur capacité à recourir aux données issues des solutions de l'industrie 4.0 et de les suivre sera l'un des principaux facteurs de différenciation pour les organisations qui cherchent à se démarquer de la concurrence. Il n'est pas surprenant que 90 % des répondants reconnaissent que la technologie numérique accélérera l'excellence opérationnelle. Nous sommes tout à fait d'accord avec eux. Chez Sphera, nous sommes convaincus que le numérique constitue la voie de l'avenir pour la mitigation des risques opérationnels. »

Mais alors que les leaders du secteur s'accordent à dire que le numérique est essentiel à l'EO, plus de la moitié en sont encore à se demander ce que signifie la « transformation numérique » pour eux, et 69 % entament seulement leur parcours numérique. Le passage au numérique est important, selon 83 % des répondants, qui admettent avoir compté sur les systèmes existants pour améliorer leur agilité commerciale mais n'avoir pas incorporé transversalement les meilleures pratiques opérationnelles.

La bonne nouvelle, c'est que le secteur est sur le point de faire un énorme pas en avant pour ce qui est d'atteindre l'EO par le biais de la numérisation. Trois chefs d'entreprise sur quatre reconnaissent le besoin de créer de nouveaux processus commerciaux guidés par les connaissances à travers toutes les fonctions de l'entreprise. L'analytique avancée et les jumeaux numériques ont été mis en évidence comme solutions clés pour aider les opérateurs à comprendre comment prendre des décisions liées à la planification et à l'exploitation qui soient plus adéquates et plus sûres.

Scott Lehmann, directeur général, gestion de produits, GRO des opérations chez Sphera, a déclaré : « L'enquête de cette année est une illustration claire des défis que doivent affronter les chefs de file du numérique au sein de leurs propres organisations pour comprendre ce que la transformation numérique signifie ou pourrait signifier de manière pratique et tangible pour leur société. Même si la transformation numérique et le RSI n'en sont encore qu'à leurs débuts, l'enquête indique nettement qu'une rapide accélération se profile. Les chefs de file du numérique comprennent que l'intégration du numérique et l'adoption de nouvelles technologies doivent se concentrer sur la création de données exploitables afin d'aider à soutenir de nouveaux processus commerciaux transversaux qui favorisent la prise de décisions et la collaboration. »

Comme l'a suggéré l'une des personnes interrogées, « La meilleure approche à adopter, pour le numérique, ce n'est pas d'utiliser les technologies pour combler les lacunes existantes, mais plutôt de recommencer à zéro en définissant ce qu'il vous faut, pour ensuite évaluer les technologies à votre disposition. »

Consultez le rapport complet et les résultats de l'indice d'excellence opérationnelle 2018/2019. Sphera et Petrotechnics présenteront également leur toute dernière technologie lors de l'événement Excellence opérationnelle dans les domaines de l'énergie, des produits chimiques et des ressources, du 25 au 27 février 2019.

Petrotechnics, désormais une société du groupe Sphera, a mené cette enquête en octobre et novembre 2018 auprès de 116 répondants représentant un large éventail de rôles, segments démographiques et industries à travers tout le secteur des matières dangereuses, notamment le pétrole, le gaz, les produits chimiques, la fabrication, les services publics, l'industrie minière et l'ingénierie. L'enquête a inclus des répondants provenant de chacune des plus grandes régions, en particulier le Moyen-Orient (29 %), l'Europe (28 %), l'Amérique du Nord (28 %), l'Asie-Pacifique (11 %), l'Afrique (3 %) et l'Amérique du Sud (1 %).

