Le programme emblématique du Fonds Éco IGA fait peau neuve et annonce une grande tournée pour outiller les citoyens à la réduction des déchets plastiques





MONTRÉAL, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Conscient des défis environnementaux que représente l'utilisation des plastiques à usage unique, le Fonds Éco IGA innove encore une fois en faisant évoluer son programme emblématique! Après 9 années à distribuer des barils récupérateurs d'eau de pluie et des composteurs, le Fonds Éco IGA initiera désormais les citoyens à la réduction des plastiques à usage unique grâce à un atelier de sensibilisation, en plus de leur offrir une trousse de démarrage de réduction des déchets plastiques.

Depuis 11 ans, le Fonds Éco IGA permet aux citoyens de réduire leur impact sur l'environnement notamment grâce à des distributions d'articles écologiques à prix modique (30$ ) au Québec et au Nouveau-Brunswick. Cette année, la tournée de distribution des trousses d'initiation à la réduction des déchets plastiques se déroulera du 24 avril au 25 août 2019, dans 222 supermarchés IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Découvrez la liste complète des magasins offrant une distribution dans votre région !

Inscrivez-vous, c'est gagnant!

Inscriptions en ligne, sur le site Internet du Jour de la Terre. 3 phases d'inscriptions selon les municipalités : le 26 février, le 19 mars et le 2 avril 2019. Attention, les quantités sont limitées : les gagnants seront désignés par tirage au sort et contactés par courriel quelques jours avant la distribution dans leur IGA.

Comprendre l'impact réel du plastique...

Un court atelier de 15 minutes permettra d'expliquer concrètement aux citoyens les enjeux environnementaux liés au plastique. Les agents de sensibilisation du Fonds Éco IGA expliqueront ensuite comment passer à l'action de manière simple et concrète.

...Pour réduire son utilisation des plastiques à usage unique

Grâce à la trousse de réduction qui sera offerte aux citoyens au prix de 30 $ (valeur marchande de 75 $), le Fonds Éco IGA permet aux citoyens de réduire considérablement l'utilisation des plastiques à usage unique.

Citation :

- « Avec le renouvellement de cette distribution annuelle de grande ampleur, le Fonds Éco IGA répond vraiment à des objectifs environnementaux concrets : réduire l'utilisation des plastiques à usage unique et ainsi, la quantité de plastique envoyée à l'enfouissement. En finançant ce programme innovant, les marchands IGA démontrent encore une fois leur engouement et leur leadership en matière d'implication environnementale.



Julie Lafortune, directrice - Québec du Jour de la Terre et représentante du Fonds Éco IGA

Prêt à tweeter :

Le #FondsÉcoIGA initie les citoyens à la réduction des plastiques à usage unique! Pour participer à un atelier de sensibilisation et obtenir votre trousse de réduction des déchets plastiques, inscrivez-vous sur https://bit.ly/2UFsH5Y ! #ecotrousse @IGAQC @JourdelaTerreQc

À propos du Fonds Éco IGA

Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y versent cette année leur 11e million de dollars. Il est géré par le Jour de la Terre, qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Depuis sa création, il a permis de financer plus de 2 500 projets environnementaux concrets dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus : iga.net/fondsecoiga

