Clinique Medfuture annonce l'acquisition de Myrrha Santé





Clinique Medfuture inc. annonce aujourd'hui l'acquisition de Myrrha Santé Inc., pionnier de la prise de sang à domicile dans la grande région de Montréal.

MIRABEL, QC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Clinique Medfuture annonce l'acquisition de Myrrha Santé, qui depuis 2003 offre des prises de sang à domicile et des analyses de laboratoire privées.

Suivant le tout récent investissement de GNR Revolution inc., l'acquisition de Myrrha Santé permettra à Clinique Medfuture de poursuivre son momentum afin de se positionner comme un joueur important dans les services de soins de santé préventifs. De plus, l'entreprise a récemment lancé sur le marché québécois des nouveaux tests génétiques pour évaluer l'âge biologique ainsi qu'une boutique destinée à offrir des produits issus des dernières avancées dans le domaine des biotechnologies afin de ralentir le vieillissement.

"Sachant que la prise de sang est aujourd'hui le principal élément de mesure de notre santé, cet acte prend toute son importance." mentionne Mario Tremblay, Directeur général de Clinique Medfuture. "L'expertise de Myrrha Santé s'aligne parfaitement avec notre vision et notre plan stratégique. Nous avons bien l'intention de construire sur cette base afin d'offrir plus de valeur ajoutée à notre clientèle".

Les opérations ainsi que le personnel en place de Myrrha Santé seront complètement intégrés au sein de Medfuture.

L'entreprise offrira un service de médecine virtuelle à partir du 1er avril 2019 et prévoit étendre son offre de services et de produits dans le futur passant par la médecine régénérative jusqu'à la thérapie anti-âge.

À propos de Clinique Medfuture Inc.

Clinique Medfuture se donne pour mission d'améliorer la longévité de leurs clients par la prévention, l'usage de technologie de pointe et la pratique de la médecine avancée. L'entreprise offre actuellement un service de prélèvement sanguin à domicile ou en entreprise, plus de 2 000 tests et analyses de laboratoire avec la plupart des résultats en 24h, que ce soit des tests de routine ou des tests génétiques préventifs plus spécialisés, en plus d'une boutique en ligne offrant des produits anti-vieillissement.

Pour plus d'information, visitez www.medfuture.ca.

À propos de Myrrha Santé inc :

Myrrha Santé est devenu rapidement un chef de file dans la métropole en augmentant le nombre d'unités mobiles et en diversifiant les tests diagnostics en laboratoire. Les services de prélèvement sanguin à domicile et en entreprise combinés au résultat en 24 heures auront servi d'alternative pour des milliers de personnes qui ne veulent pas perdre de temps dans les files d'attente.

Pour plus d'informations, visitez www.myrrhasante.com.

SOURCE Clinique Medfuture Inc.

