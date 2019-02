Données sur les dépenses des visiteurs internationaux





OTTAWA, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Statistique Canada a le plaisir de diffuser aujourd'hui des données nouvelles et plus détaillées sur les voyageurs de l'étranger. Ces nouveaux renseignements contribuent directement à une meilleure compréhension des dépenses des voyageurs internationaux au niveau infraprovincial. Ils servent également à informer les décideurs et à appuyer la prise de décision en marketing des partenaires du tourisme canadiens qui travaillent en collaboration pour développer l'industrie du tourisme au Canada à l'échelle pancanadienne et régionale.

Cette initiative conjointe de Statistique Canada et de Destination Canada fournira des données plus détaillées sur les dépenses des visiteurs internationaux de 11 groupes de pays dans les 22 régions touristiques du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au Quotidien.

SOURCE Statistique Canada

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 08:38 et diffusé par :