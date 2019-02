Fleet Complete lance le premier centre de formation cycliste en Grèce





Fleet Complete, dans une entreprise commune avec la SEG Racing Academy aux Pays-Bas, a lancé le centre de formation cycliste Fleet Complete basée à Loutraki, en Grèce. Le lancement de cette nouvelle initiative pour la jeunesse aidera à inspirer, à former et assurer l'avenir des jeunes cyclistes grecs.

« Chez Fleet Complete, nous croyons à l'innovation et aux personnes dans le domaine de la mobilité sous toutes ses formes. C'est pourquoi nous sommes si fiers de lancer le centre de formation cycliste Fleet Complete à Loutraki dans l'espoir de contribuer à la formation des futurs cyclistes professionnels en Grèce, » explique Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete. « Nous voulons offrir une opportunité rare qui aidera à libérer le potentiel des jeunes athlètes grecs qui aspirent à réussir dans les courses classiques ou les grands tours. »

Le centre de formation cycliste Fleet Complete travaille main dans la main avec SEG Racing Academy aux Pays-Bas qui représente la meilleure équipe de développement dans les classements mondiaux aujourd'hui. Ces quatre dernières années, 12 jeunes coureurs sont devenus professionnels après avoir réussi le programme de formation. SEG Racing Academy sera responsable de la gestion et du développement des jeunes talents des niveaux junior aux moins de 23 ans (U23).

« Nous avons hâte d'étendre le modèle de notre Racing Academy à une nouvelle dimension, » a déclaré Bart van Haaren, responsable de SEG Racing Academy Manager et agent de coureur sous licence de l'UCI. « Le centre de formation cycliste Fleet Complete (qui sera dirigé par Vasilis Anastopoulous) sera destiné aux jeunes grecs et offrira à certains des meilleurs talents du pays les outils pour développer leur potentiel. Depuis notre lancement, SEG Racing Academy a un lien fort avec la Grèce. Ces cinq dernières années, nos coureurs ont passé l'hiver dans la région de Loutraki afin de préparer la saison. C'est formidable que nous puissions démarrer ce projet ambitieux avec Fleet Complete. »

Les terrains d'entraînement du centre sont situés à Loutraki, dans la région de Corinthe, en Grèce. Il proposera aux jeunes coureurs grecs un site de haut niveau, préparé pour le cyclisme professionnel en Europe et offrant aux athlètes de demain la formation idéale.

« De nombreux jeunes athlètes montent un grand talent pour le cyclisme mais s'ils ne peuvent pas concourir au niveau international, ils ne pourront jamais arriver à passer à l'étape suivante, » ajoute Lourakis. « À moins d'avoir l'opportunité de participer à une course internationale, il est très difficile d'évaluer les besoins d'un cycliste professionnel. Le centre de formation cycliste de Fleet Complete offrira aux jeunes athlètes grecs le soutien professionnel approprié et le cadre adapté pour courir à un niveau international. »

Le centre de formation cycliste Fleet Complete lancera un processus de deux ans de sélection des candidats idéaux en coopération avec des clubs de cyclisme en Grèce et formera une équipe de quatre personnes qui s'entraînera, progressera et finalement courra dans des courses internationales. Les candidats peuvent dès aujourd'hui présenter leur demande sur le site web du centre de formation.

À propos de Fleet Complete®

Fleet Complete® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies pour les véhicules connectés. Il fournit des solutions essentielles de gestion de flotte, d'actifs et de main-d'oeuvre mobile à environ 500 000 abonnés et plus de 30 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Il entretient des partenariats omnicanaux de distribution avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete demeure l'une des sociétés à la croissance la plus rapide au monde et a été récompensée à de nombreuses reprises pour son innovation et sa croissance. Pour en savoir plus, consultez le site fleetcomplete.com.

