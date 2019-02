ADP Canada permet une gestion des ressources humaines de grande qualité grâce à la toute nouvelle solution ADP WORKFORCE NOW(MD)





Une solution de RH transfrontalière harmonieuse offrant aux utilisateurs une plateforme globale et intuitive pour aider les employés de l'embauche à la retraite

TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - ADP Canada, un chef de file en matière de technologie des RH pour les entreprises canadiennes, a dévoilé une nouvelle suite de fonctionnalités à rendement élevé pour ADP Workforce NowMD.

La toute nouvelle solution ADP WORKFORCE NOWMD simplifiera la gestion des besoins en matière de RH des entreprises canadiennes. Conçue pour les professionnels des RH, la nouvelle gamme de fonctionnalités comprend des fonctions transfrontalières harmonieuses, un accès mobile élargi aux outils de RH en temps réel, une gestion simplifiée des talents et un recrutement fondé sur l'IA.

Voici certaines des nouvelles fonctions principales d'ADP Workforce NowMD :

Fonctions transfrontalières : La toute nouvelle solution ADP Workforce Now MD offre aux organisations canadiennes une expérience unifiée de gestion des employés au Canada et aux États-Unis grâce à une solution de RH unifiée et unique.





La toute nouvelle solution ADP Workforce Now offre aux organisations canadiennes une expérience unifiée de gestion des employés au et aux États-Unis grâce à une solution de RH unifiée et unique. Activation et développement des talents : ADP Workforce Now MD simplifie et rationalise la gestion des talents en offrant aux entreprises un système unique pour attirer, recruter, mobiliser et développer les meilleurs talents.





ADP Workforce Now simplifie et rationalise la gestion des talents en offrant aux entreprises un système unique pour attirer, recruter, mobiliser et développer les meilleurs talents. Intelligence artificielle : ADP Workforce Now MD utilise l'IA pour aider les entreprises à accélérer leurs efforts de recrutement et à rationaliser leur processus de prise de décision en fournissant un accès aux données actuelles, historiques et prévisionnelles.





ADP Workforce Now utilise l'IA pour aider les entreprises à accélérer leurs efforts de recrutement et à rationaliser leur processus de prise de décision en fournissant un accès aux données actuelles, historiques et prévisionnelles. Mobilité améliorée : L'application ADP Solutions mobiles offre aux gestionnaires et aux employés un accès mobile, sécurisé et en libre-service aux données relatives aux RH et à la paie, et ce, en temps réel et pendant les déplacements.

« Le monde du travail est en pleine évolution. Les entreprises canadiennes sont plus dynamiques que jamais et exigent des solutions de RH qui optimisent le rendement, simplifient les processus en matière de RH et offrent une expérience utilisateur de niveau professionnel au travail et en déplacement », a déclaré Heather Haslam, vice-présidente du marketing chez ADP Canada.

Pipetek Infrastructure Services, un chef de file dans le domaine de l'inspection et du nettoyage d'infrastructures, a fait confiance à ADP pour habiliter son personnel largement mobile : « Tous nos employés utilisent l'application ADP Mobile Solutions pour faire le suivi de leurs heures. Comme notre personnel est principalement mobile, cette option a permis une précision et une efficacité accrue du suivi des heures », a souligné Kimberley Jasper, responsable de la paie chez Pipetek Infrastructure Services. « ADP a eu un effet bénéfique sur notre entreprise et la collaboration avec l'équipe de soutien aux clients est toujours fantastique. »

« Qu'il s'agisse d'aider les entreprises à gérer leur personnel au Canada et aux États-Unis à l'aide d'une solution unifiée, d'activer les talents et de tirer parti des technologies les plus récentes en matière d'IA et de téléphonie mobile, la toute nouvelle solution ADP Workforce NowMD offre aux entreprises canadiennes les outils dont elles ont besoin pour rester à l'avant-garde dans un environnement de plus en plus concurrentiel et mondial », a ajouté Haslam.

Pour en savoir plus sur la toute nouvelle solution ADP WORKFORCE NOWMD, cliquez ici

À propos d'ADP Canada

Une puissante technologie combinée à une touche humaine. Partout dans le monde, des entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles comptent sur les logiciels infonuagiques et l'expertise d'ADP pour optimiser le potentiel de leur personnel. RH. Talents. Avantages sociaux. Paie. Conformité. Collaborer pour bâtir une meilleure main-d'oeuvre.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos d'ADP Canada, visitez le https://adp.ca/fr-ca.aspx ou suivez-nous sur Twitter à @ADP_CDA.

SOURCE ADP Canada

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 08:30 et diffusé par :