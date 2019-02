Le Canada n'est pas un « profiteur » en matière de recherche sur les médicaments aux États-Unis : Institut C.D. Howe





TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Le Canada ne devrait pas être considéré comme un « profiteur » dans la tarification des médicaments, selon un nouveau rapport de l'Institut C.D. Howe. Åke Blomqvist et Rosalie Wyonch, auteurs de « High Drug Prices, Big R&D Spenders and "Free Riders" Canada in the Topsy Turvy World of Pharmaceuticals », constatent que le Canada profite moins des dépenses américaines en recherche et développement que ses homologues internationaux.

Tous les pays, en particulier ceux dont le revenu par habitant est élevé, doivent composer avec une tension inévitable entre l'obligation de payer leur juste part du financement mondial de la R et D et leur désir d'économiser de l'argent pour les contribuables, les assureurs privés et les patients qui paient les médicaments.

Le rapport conclut que le Canada fait preuve de moins d'opportunisme que la plupart des autres pays développés. À l'inverse, l'analyse suggère que les consommateurs américains paient davantage que leur juste part à la R et D pharmaceutique en raison des prix élevés. En dépit de l'exemple américain, les prix affichés des produits pharmaceutiques brevetés au Canada sont comparables ou supérieurs à ceux de la plupart des autres pays développés, de même que nos contributions à la R et D des entreprises par le biais d'un financement direct et de dépenses fiscales.

« Tout compte fait, il est difficile d'affirmer que le Canada contribue actuellement moins que sa juste part aux intrants mondiaux en R et D, par rapport à la plupart des autres pays », a déclaré Wyonch.

Ce rapport compare la manière dont le droit des brevets et la réglementation pharmaceutique aident à déterminer les prix des médicaments au Canada, aux États-Unis et dans les principaux pays d'Europe et d'Australasie. Il examine également les politiques que le Canada pourrait poursuivre pour aider à surmonter les critiques selon lesquelles il est un profiteur, tout en évitant de payer plus que sa juste part. Compte tenu des interactions complexes entre la réglementation des prix, les lois sur les brevets, les incitations fiscales et les subventions à la R et D, il est difficile de déterminer si la contribution du Canada à la R et D pharmaceutique mondiale est « optimale ».

Le rapport recommande que le Canada poursuive une stratégie à deux volets. À court terme, le Canada bénéficiera et devrait viser les prix les plus bas possible pour les médicaments sans provoquer de représailles de la part de ses principaux partenaires commerciaux. À long terme, le Canada devrait collaborer avec ses partenaires commerciaux et les agences internationales pour mettre au point un modèle de financement mondial de la R et D qui résout le problème de l'opportunisme individuel et nous rapproche d'une gestion commune plus efficace de ce bien commun.

« Si nous passons à un modèle national d'assurance-médicaments préservant le rôle de l'assurance privée et des régimes provinciaux, les mêmes avantages de prix, rabais et remises confidentiels consentis aux régimes provinciaux devraient également être consentis aux assureurs privés », a déclaré M. Blomqvist. « Des négociations de prix centralisées par le biais d'une agence comme l'APP constitueraient une approche plus souple que la réglementation explicite des prix. »

