Huawei lance la solution de réseau de transport convergée compatible 5G, aidant les opérateurs à donner le coup d'envoi à la 5G

BARCELONE, Espagne, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Huawei a lancé la solution de réseau de transport convergée compatible 5G au Congrès mondial du mobile 2019. Cette solution permettra de créer un réseau de transport prenant en charge tous les services, aidant ainsi les opérateurs à donner le coup d'envoi au développement de la 5G via in transport 5G simplifié et un déploiement rapide. Huawei a remporté plus de 40 contrats de transport 5G commerciaux à ce jour.

La GSMA prédit que d'ici 2025, il y aura 1,3 milliard d'utilisateurs 5G et 1,36 milliard d'appareils mobiles 5G dans le monde, avec une couverture de réseau 5G de 40 %. Pour établir des réseaux 5G, les réseaux de transport doivent se préparer à l'avance. Les réseaux 5G ont trois cas d'utilisation majeurs apportant une bande passante de réseau 10 fois supérieure, une complexité des opérations et de la maintenance (O&M) des réseaux 10 fois supérieure, et 100 fois plus de connexions. Tels sont les principaux défis auxquels feront face les opérateurs lorsqu'ils établiront les réseaux de transport 5G du futur. Durant ce processus, les opérateurs devront considérer les capacités d'évolution à l'épreuve du temps de leurs réseaux de transport.

« Les opérateurs doivent considérer systématiquement leurs besoins commerciaux pour les dix prochaines années lorsqu'ils construisent leurs réseaux de transport 5G », a déclaré Jeffrey Gao, président de la gamme de produits Routeurs & Carrier Ethernet de Huawei. « Durant ce processus, nous sommes d'avis que les opérateurs devront tenir compte de trois standards majeurs : des coûts de mise à niveau de bande passante abordables, un transport convergé 4G et 5G, et un O&M automatisé de bout en bout. »

Afin de répondre aux exigences des opérateurs, Huawei a lancé la solution de réseau de transport convergé compatible 5G permettant aux opérateurs internationaux de maximiser leur valeur commerciale en offrant trois capacités de base.

La solution de réseau de transport convergé compatible 5G a été fondée sur la première solution de routeurs 50GE et d'hyperfréquences 5G basée sur la modulation de l'amplitude d'impulsion à 4 niveaux (PAM4). Il en résulte 10 Gbps vers les sites et un coût de fonctionnement (TCO) total réduit de 30 %. Pour les scénarios d'accès fibre, le routeur prend en charge une transmission à fibre unique bidirectionnelle qui réduit ainsi le coût par bit de 30 % et les ressources de fibre requises de 50 %. Pour les scénarios sans accès fibre, la solution d'hyperfréquences 5G de Huawei peut fournir un accès à large bande de 10 Gbps sur n'importe quelle bande de fréquences. Elle offre également des capacités d'extension de canal flexibles, par conséquent, une seule visite de site est nécessaire pour le provisionnement de services, réduisant ainsi de 30 % le TCO des opérateurs.

La solution de réseau de transport convergé compatible 5G utilise la première solution SR et SRV6 prête à commercialiser du secteur, ce qui permet une évolution en douceur des protocoles MPLS vers SR et SRv6, sans interférence entre les services 4G et 5G. Comme la solution de transport 5G de Huawei est compatible avec les protocoles MPLS et SR, les opérateurs peuvent utiliser les protocoles SR et SRv6 pour déployer des services 5G de bout en bout tout en utilisant le protocole MPLS pour les services 4G. Cela signifie que de nouveaux services peuvent être déployés tout en assurant la continuité des services plus anciens.

Construite sur l'architecture programmable de processeur de réseau (PR), la solution SR et SRv6 prend en charge une évolution transparente de MPLS à SR, puis à SRv6, sans aucune modification matérielle.

Le premier moteur NCE (Network Cloud Engine) du secteur intègre le contrôle, la gestion et l'analyse de réseau, ce qui permet à la solution de réseau de transport convergé compatible 5G de prendre en charge l'O&M automatisées de l'ensemble du cycle. Le NCE de Huawei prend en charge le contrôle et la gestion unifiés des réseaux de transport 4G et 5G et fournit une interface machine-machine basée sur des modèles au lieu d'une interface homme-machine. Cela réduit le temps requis pour le provisionnement de services de quelques heures à quelques minutes. Et les technologies de télémétrie et d'intelligence artificielle signifient qu'il suffit de quelques minutes, au lieu de quelques heures, pour compléter la démarcation des défaillances.

Le NCE possède également des capacités d'analyse de mégadonnées permettant de visualiser les accords de niveau de service (SLA) ainsi que l'extension et l'optimisation du réseau de transport ciblé.

« La 5G répondra aux exigences des particuliers et des industries verticales et soutiendra de nouveaux services tels que Cloud VR, les lignes privées et les véhicules connectés », a déclaré Jeffrey Gao. « La future architecture de réseau 5G reposera sur des centres de données. » La qualité des différents services innovants exige que les réseaux 5G fournissent des SLA garantis. Par conséquent, les intervenants du secteur en amont et en aval doivent tirer parti des opportunités que présente le développement de la 5G et construire un réseau de transport convergé tout-en-un. »

« Huawei continue de travailler avec des partenaires du secteur et d'innover en matière de communications de données et de fibres optiques pour construire des réseaux physiques non bloquants. Ensemble, nous allons travailler pour garantir des réseaux physiques à haute disponibilité et non bloquants prenant en charge des services déterministes à la demande et à faible demande et une O&M sans aucune interaction. »

Huawei est resté au sommet du marché mondial du transport mobile pendant sept années consécutives, guidant le développement de l'industrie du transport mobile. La société a également aidé des opérateurs mondiaux de premier plan à construire plus de 40 réseaux de transport 5G. Huawei joue un rôle actif dans les organisations internationales de normalisation telles que l'IETF (Internet Engineering Task Force), le secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (ITU-T) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). La société contribue de manière significative à 50GE et SRv6 et est un chef de file des réseaux intelligents et hyperfréquences 5G.

