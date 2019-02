Lineage Logistics annonce l'acquisition de Preferred Freezer Services





Lineage Logistics (« Lineage » ou la « Société »), fournisseur de solutions logistiques à température contrôlée, le plus innovant et le plus reconnu au monde, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Preferred Freezer Services (« Preferred »), un réseau mondial d'entrepôts à température contrôlée à la pointe de la technologie. Cette transaction marque une étape importante pour le secteur de la logistique à température contrôlée. Les clients pourront désormais bénéficier des capacités complémentaires de deux des sociétés les plus innovantes du secteur. Ensemble, les sociétés espèrent établir une nouvelle référence en termes de portée mondiale et de progrès technologiques, au bénéfice des clients. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

« Nous sommes ravis d'accueillir Preferred au sein de la famille Lineage », a déclaré Greg Lehmkuhl, président et chef de la direction de Lineage. « En intégrant au sein de notre organisation leur équipe de direction de premier plan, leur vaste expérience du secteur et leur réseau d'installations stratégiquement situées, nous allons être en mesure de fournir les meilleures offres de services aux clients du monde entier. Lineage est maintenant mieux placée que jamais pour répondre aux besoins des clients du secteur alimentaire à l'échelle mondiale, et même dépasser leurs attentes. »

Après la clôture, la société fusionnée disposera d'une capacité de plus de 1,3 milliard de pieds cubes d'installations à température contrôlée dans plus de 200 sites, avec une empreinte mondiale couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. À l'heure actuelle, Lineage et Preferred possèdent des bases immobilières et des clients très complémentaires, ce qui fait de leur fusion une opération stratégique pour se développer sur de nouveaux marchés et proposer de nouvelles offres de services.

« En rejoignant Lineage, Preferred se retrouve à un niveau supérieur de service client, car cette fusion nous permet d'élargir notre portée mondiale tout en développant de manière significative nos capacités d'innovation », a déclaré John Galiher, président-directeur général de Preferred. « Je suis extrêmement fier de la société que nous avons construite et des relations de longue date que nous entretenons avec nos clients depuis la création de Preferred Freezer Services en 1989. En Lineage, nous avons trouvé le partenaire idéal, et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Greg Lehmkuhl, ainsi qu'avec les équipes de Lineage et de Bay Grove, pour offrir à notre clientèle élargie les meilleurs services et fonctionnalités du secteur. »

Cette transaction va augmenter la capacité de Lineage à investir dans les technologies de nouvelle génération et à réaliser de nouvelles avancées en utilisant la propriété intellectuelle combinée des sociétés. Ensemble, ces capacités d'innovation améliorées vont permettre à Lineage de proposer à sa clientèle élargie une efficacité opérationnelle et énergétique inégalée. Après la fusion, Lineage comptera 17 installations automatisées avec plus de 800 000 emplacements de palettes automatisés, y compris les deux plus grandes installations automatisées du monde. En outre, la Société va pouvoir mettre en oeuvre une stratégie d'accélération visant à proposer les solutions automatisées les plus sophistiquées qui soient, pour répondre aux demandes et à la complexité sans cesse croissantes de la clientèle.

« Nous avons suivi la croissance et les innovations impressionnantes de Preferred sous la direction de John Galiher depuis le lancement de Lineage, et nous savions dès le départ que le rapprochement de ces deux sociétés renforcerait notre vision, qui est d'être la société la plus dynamique du secteur de la température contrôlée », a déclaré Kevin Marchetti, cofondateur et associé directeur de Bay Grove, la société de placement principal qui soutient Lineage. « Cette transaction va doter Lineage de la portée mondiale et des capacités d'innovation dont elle a besoin pour alimenter son prochain chapitre de croissance, et nous sommes ravis de les accueillir à nos côtés. »

« Je tiens à remercier John Galiher et toute l'équipe de Preferred pour ce remarquable partenariat », a déclaré Peter Lamm, directeur général de Fenway Partners, associé et propriétaire de Preferred. « Preferred a construit une formidable plateforme sous l'égide de l'équipe de direction et, au nom de Fenway Partners, je suis fier d'avoir participé à sa croissance soutenue au cours de la dernière décennie. Nous souhaitons aux deux organisations beaucoup de succès en tant que société fusionnée. »

Dans le cadre de la transaction, d'importants nouveaux fonds propres ont été engagés par des investisseurs existants, Stonepeak Partners et D1 Capital Partners.

Depuis sa création en 2008, Lineage a évolué rapidement grâce à ses acquisitions et sa croissance organique. L'acquisition de Preferred par la Société s'appuie sur le succès de sa longue histoire d'intégrations réussies de sociétés complémentaires dans son portefeuille. Les sociétés envisagent la clôture de la transaction pour le second trimestre 2019, sous réserve des conditions de clôture et des approbations réglementaires habituelles.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier de Lineage dans le cadre cette transaction, tandis que Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique de Bay Grove et de Lineage. UBS Investment Bank a agi en tant que conseiller financier de Preferred, et Ropes & Grey LLP, en qualité de conseiller juridique.

À propos de Lineage Logistics : Lineage Logistics est le principal innovateur dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique à température contrôlée. L'expertise de Lineage en matière de solutions logistiques de bout en bout, son réseau immobilier inégalé et son utilisation de la technologie se combinent pour promouvoir la sécurité alimentaire, augmenter l'efficacité de la distribution, favoriser la durabilité, réduire l'impact environnemental, et minimiser le gaspillage sur la chaîne d'approvisionnement. Lineage aide ainsi une large gamme de clients allant des entreprises répertoriées au classement Fortune 500, jusqu'aux petites sociétés familiales, à accroître l'efficacité et protéger l'intégrité de leurs chaînes d'approvisionnement à température contrôlée. En reconnaissance des innovations de premier plan de la société, Lineage a été consacrée société de sciences de données n° 1 du secteur, sur la liste annuelle des Sociétés les plus innovantes au monde, établie par Fast Company en 2019, en plus de se classer au 23e rang dans une évaluation de milliers d'entreprises à l'échelle mondiale. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Bay Grove : Bay Grove est une société de placement principal dédiée à la création de partenariats avec de solides équipes de direction afin d'investir et de construire des investissements dans des plateformes à long terme. Depuis 2008, Bay Grove a bâti Lineage Logistics au moyen d'acquisitions et d'investissements réalisés en partenariat avec des entrepreneurs, des clients et des employés. La société possède une vaste expérience dans le secteur de l'entreposage et de la logistique, et cherche également à investir dans d'autres secteurs attractifs. Bay Grove est basée à San Francisco. (www.bay-grove.com)

À propos de Preferred Freezer Services : Preferred Freezer Services, dont le siège est situé à Chatham, dans le New Jersey, se consacre à la conception, la construction et l'exploitation d'entrepôts à la pointe de la technologie, aux États-Unis et en Asie. Alors qu'elle ne comptait qu'une installation en 1989, Preferred Freezer Services en détient aujourd'hui 39 aux États-Unis, et ne cesse de croître. Preferred Freezer Services exerce ses activités partout aux États-Unis et possède des installations dans l'État de New York/du New Jersey, en Californie, en Floride, en Géorgie, dans l'Illinois, au Massachusetts, en Pennsylvanie, au Texas, en Virginie et dans l'État de Washington, ainsi que dans d'autres sites internationaux en Chine et au Vietnam. (www.preferredfreezer.com)

À propos de Fenway Partners : Fenway Partners, LLC est une société de capital-investissement de marché intermédiaire, qui investit dans des activités rentables présentant un potentiel de hausse significatif. Fenway s'est forgé une solide réputation pour son approche concrète du soutien aux sociétés de son portefeuille, en mettant l'accent sur les activités de distribution à valeur ajoutée, et sur les produits de consommation. (www.fenwaypartners.com)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 08:15 et diffusé par :