La grande entreprise française d'e-commerce Cdiscount améliore la productivité des employés et minimise les temps d'arrêt grâce à la plateforme SOTI ONE





SOTI Inc., un des plus grands fournisseurs de solutions de gestion de la mobilité et de l'IdO (Internet des Objets), a contribué à réduire le temps et les ressources nécessaires à la société Cdiscount pour gérer ses appareils mobiles par le biais de la plateforme SOTI ONE, opérée sous SOTI MobiControl, une solution de gestion de la mobilité d'entreprise (EMM en anglais). Grâce à SOTI MobiControl, Cdiscount peut désormais enrôler et mettre à jour des appareils en l'espace de quelques secondes, en utilisant des fonctionnalités essentielles telles que la prise de contrôle à distance et le mode kiosque.

L'efficacité de la plateforme SOTI ONE a eu un effet considérable sur les opérations de Cdiscount, démontrant ainsi combien la mobilité est cruciale pour la réussite d'une entreprise. « SOTI propose une solution complète fiable et qui rationalise grandement nos opérations commerciales. Depuis 12 ans, SOTI MobiControl joue un rôle déterminant en optimisant la productivité de notre main-d'oeuvre mobile. Aucune autre entreprise ne possède un tel niveau de connaissance et d'expérience quand il s'agit de migrer de Windows CE vers Google Android », déclare Mr François Crugeon, Chef d'activité infrastructure logistique interne chez Cdiscount. « Nous avons le temps de nous concentrer sur ce qui est important, à savoir la création d'une expérience transparente pour nos clients et la croissance de notre entreprise. »

« La mobilité est aujourd'hui une nécessité. Ces outils augmentent la rapidité et l'efficacité de nos opérations commerciales et permettent une gestion efficace des applications et des contenus importants sur plusieurs appareils, » indique Stefan Spendrup, Managing Director pour les pays nordiques, la France et le Benelux chez SOTI.

Leader français du e-commerce, Cdiscount propose un large éventail de produits électroménagers, culturels, de haute technologie et bien plus encore (40 millions de références). Cdiscount fut l'un des premiers à adopter la technologie mobile pour accompagner ses activités logistiques. Pendant plus de 12 ans, SOTI MobiControl a permis à l'entreprise d'assurer et de gérer ses ordinateurs portables Motorola (MC 32N), sous logiciel d'exploitation Microsoft Windows CE7. Ces deux prochaines années, Cdiscount compte mettre à jour ses systèmes vers les nouveaux appareils Zebra (smartphones, tablettes et scanners de code-barres) opérant sous Google Android et SOTI Android+. SOTI devait fournir à Cdiscount les mêmes niveaux de gestion et de sécurité pour ses nouveaux appareils Android que ceux dont l'entreprise bénéficiait sous Windows CE. Cdiscount compte achever la migration vers les systèmes Zebra/Android d'ici 2020. Lors de cette migration, Cdiscount profitera de l'expertise de SOTI concernant Android ainsi que de la technologie SOTI Android+ pour bénéficier des mêmes niveaux de sécurité et de gestion que ceux auxquels l'entreprise était habituée.

Lorsque le déploiement sera terminé, Cdiscount planifie de tirer parti de la puissance d'Android pour soulager son département informatique et créer davantage de fonctions self-service pour les utilisateurs.

Pour en savoir plus sur la manière dont Cdiscount a mis à profit la puissance de la mobilité pour transformer ses opérations commerciales, lire son étude de cas ici: http://www2.soti.net/cdiscount_fr

À propos de SOTI Inc.

SOTI est le fournisseur de solutions de gestion d'appareils mobiles et de l'Internet des objets (IdO) le plus fiable au monde, avec plus de 17 000 clients et des millions d'appareils gérés dans le monde entier. Le portefeuille innovant de solutions et de services de SOTI fournit les outils dont les entreprises ont véritablement besoin pour rendre leurs activités mobiles et optimiser leurs investissements en termes de mobilité. SOTI étend la gestion de la mobilité sécurisée afin de fournir une solution complète et flexible pour la gestion et la sécurité globales de tous les appareils mobiles et objets connectés déployés dans une entreprise. Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.soti.net.

A propos de Cdiscount :

Cdiscount.com est une filiale du groupe Casino. Leader du e-commerce non alimentaire en France, le site réalise un volume d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2018, incluant sa Marketplace qui connaît une croissance soutenue avec plus de 10000 commerçants partenaires. Cdiscount a pour vocation la démocratisation des produits et des services du quotidien afin de les rendre accessibles à tous en s'appuyant sur ses valeurs : la proximité et l'audace. https://www.cdiscount.com/

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 08:05 et diffusé par :