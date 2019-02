Ethisphere reconnait les 128 sociétés les plus éthiques au monde pour 2019





Ethisphere, leader mondial de la définition et de la promotion des normes de pratiques commerciales éthiques, a annoncé aujourd'hui la liste des 128 entreprises lauréates réparties dans 21 pays et 50 secteurs d'activité, qui figurent dans le Palmarès 2019 des Sociétés les plus éthiques au monde (World's Most Ethical Companies). La liste comprend 16 sociétés honorées pour la première fois, et huit organisations qui figurent sur la liste tous les ans depuis 2007.

Les sociétés figurant sur la liste ont respecté des normes rigoureuses dans les cinq catégories visant la qualité de leur programme de conformité et d'éthique, la culture organisationnelle, la citoyenneté et responsabilité corporative, la gouvernance, la réputation et le leadership.

Plus que jamais, les données du processus signalent l'engagement des sociétés mondiales envers le progrès de la société, et la résolution de problèmes tels que la diversité et l'inclusion, le respect des lois et la défense des droits de l'homme.

« Les employés, les consommateurs et les parties prenantes respectent les sociétés qui démontrent un engagement envers l'intégrité commerciale tout en faisant preuve d'humilité organisationnelle afin de ne jamais cesser le processus d'amélioration. Les Sociétés lauréates les plus éthiques au monde comprennent l'impact qu'une telle approche peut avoir sur les communautés et le fait qu'elle constitue la base d'un succès et d'une rentabilité futurs », a déclaré Timothy Erblich, le PDG d'Ethisphere. « Nous félicitons tous les lauréats pour leur contribution à la création d'un monde meilleur en associant bénéfices et objectifs de manière significative. »

La treizième classe de lauréats fait partie des sociétés les plus sophistiquées en matière de culture d'intégrité : à savoir, évaluer dans quelle mesure les employés se sentent à l'aise pour s'exprimer, considèrent le leadership comme fiable, et s'investissent personnellement pour garantir que la société reste un lieu de travail éthique.

« La responsabilité est un symbole de la culture d'IBM depuis 107 ans, de nos laboratoires à la salle de conseil, et c'est un honneur pour nous d'être reconnus parmi les Sociétés les plus éthiques au monde », a déclaré Ginni Rometty, président du conseil d'administration, président et PDG d'IBM. « Nous reconnaissons que nos clients et leurs consommateurs s'attendent à bien davantage qu'une expertise et une innovation révolutionnaires. Ils souhaitent collaborer avec un partenaire auquel ils font confiance, et qui oeuvre en faveur d'un monde meilleur, plus sûr et plus intelligent. Nous sommes profondément attachés à ces valeurs. »

« Notre équipe T-Mobile a développé et cultivé une culture "Un-carrier" dont l'objectif est de soutenir le changement, de prendre position pour ce qui est juste, et de changer la donne pour servir de modèle aux autres », a expliqué John Legere, PDG de T-Mobile. « Je suis très fier que son engagement envers ce qui est juste ait permis de nous positionner sur la liste des Sociétés les plus éthiques au monde, pour la 11e année consécutive! »

La conviction d'Ethisphere selon laquelle la performance financière et l'éthique sont inexorablement liées continue d'être validée par leur bonus éthique, ou « Ethics Premium » en anglais. La pratique annuelle d'Ethisphere de comparer les fluctuations des lauréats cotés en bourse, et l'indice des titres à forte capitalisation a révélé que les sociétés cotées les plus éthiques du monde avaient devancé le secteur des titres à forte capitalisation de 14,4 % sur cinq ans, et de 10,5 % sur trois ans.

« Au coeur de Milliken se trouve une confiance solide dans la manière dont nous exerçons nos activités. Nous reconnaissons que les pratiques éthiques sont importantes pour nos clients, nos communautés et nos associés », a expliqué Halsey M. Cook, président et chef de la direction de Milliken & Company. « Figurer sur la liste des sociétés les plus éthiques au monde pour la 13e année consécutive est un honneur, alors que nous nous efforçons d'exercer un impact positif à travers chaque décision que nous prenons. »

« Sony a à coeur de gérer de façon responsable et éthique ses pratiques commerciales », a déclaré Kenichiro Yoshida, chef de la direction et PDG de Sony Corporation. « L'intégrité et la sincérité sont des valeurs essentielles à l'identité de Sony, de même que notre esprit d'innovation révolutionnaire, ce qui explique la raison pour laquelle nous sommes si fiers de figurer dans le palmarès 2019 des Sociétés les plus éthiques du monde. »

« C'est un honneur d'être reconnus parmi les sociétés les plus éthiques au monde pour la huitième fois », a déclaré Tata Steel, PDG & MD, M. T V Narendran. « Le nom Tata évoque un sentiment de confiance, crédibilité et intégrité pour des millions de parties prenantes en Inde et à l'étranger. Cette équité du groupe Tata a été acquise à travers notre conduite et nos principes d'exploitation. Cette reconnaissance nous permet de poursuivre nos activités selon des normes éthiques strictes. »

Au cours du dîner de gala, Dana Perino, commentatrice et journaliste, auteure à succès du « New York Times », et ancienne attachée de presse de la Maison Blanche prononcera l'allocution liminaire. Surnommée la « voix de la raison » dans l'émission de Fox « The Five », Mme Perino partagera son expérience acquise à la Maison Blanche sous l'administration Bush, au siège du Broadcasting Board of Governors (Conseil des Gouverneurs de l'audiovisuel) où elle fut nommée par le Président Obama, et tout au long de ses activités bénévoles en Afrique et de son mentorat de jeunes filles. Le Gala de 2019 aura lieu le 12 mars au Cipriani 42nd Street®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.worldsmostethicalcompanies.com/gala/.

Méthodologie & Résultats

L'évaluation des Sociétés les plus éthiques au monde est basée sur le cadre Ethics Quotient® (EQ) de l'Ethisphere Institute, qui offre un outil quantitatif pour évaluer de manière objective, cohérente et normalisée la performance d'une entreprise. Toutes les entreprises participant au processus d'évaluation reçoivent une note analytique (Analytical Scorecard) qui leur fournit une référence pour se comparer aux organisations exemplaires selon des critères définitifs de compétences fondamentales.

Lauréats

Le palmarès 2019 complet des Sociétés les plus éthiques au monde est disponible à l'adresse https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

À propos de l'Institut Ethisphere

L'Institut Ethisphere® est le leader mondial de la définition et de la promotion des normes de pratiques d'entreprise éthiques qui alimentent le caractère corporatif, la confiance du marché et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie en matière de mesure et de définition des normes éthiques de base, utilisant des informations axées sur des données, qui aident les entreprises à optimiser leur caractère corporatif et à mesurer et améliorer la culture. Ethisphere honore les réalisations exceptionnelles à travers son programme de Reconnaissance des Sociétés les plus éthiques au monde. Ethisphere réunit une communauté d'experts du secteur, à travers l'Alliance pour le leadership en éthique des affaires (Business Ethics Leadership Alliance, BELA). Pour en savoir plus sur Ethisphere, consultez https://ethisphere.com.

