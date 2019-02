Kyriba et Citi annoncent une nouvelle API pour des paiements plus rapides





Kyriba, le leader mondial des solutions de trésorerie et de financement dans le cloud annonce l'intégration d'une nouvelle API (Application Programming Interface) avec Citi, afin de permettre aux clients de Kyriba d'effectuer des paiements plus rapides, mais aussi de bénéficier d'une plus grande transparence et d'une meilleure normalisation dans plus de 160 pays et juridictions. L'intégration de l'API s'appuie sur les principales options de connectivité de Kyriba, qui permettent de rapprocher en toute transparence les systèmes financiers mondiaux afin que les responsables financiers puissent mobiliser plus facilement et rapidement leurs liquidités.

"Nous souhaitons offrir le meilleur à nos clients. Notre partenariat avec Kyriba a abouti à la co-création d'une expérience de trésorerie nouvelle », a déclaré Mayank Mishra, Global Head of Channel Services, Citi Treasury and Trade Solutions. « Grâce aux APIs embarqués, nos clients communs bénéficient désormais d'une approche intégrée et entièrement numérique, qui leur donne accès instantanément à leurs comptes Citi via la plate-forme de trésorerie de leur choix » ajoute-t-il.

«Les APIs représentent la nouvelle génération de connectivité bancaire et offrent des avantages considérables par rapport aux technologies de transfert de fichiers traditionnelles », a déclaré Bob Stark, Vice-Président Stratégie chez Kyriba. « Nous sommes ravis d'offrir à nos clients cette nouvelle intégration d'API avec Citi, dans le cadre d'une norme de connectivité émergente, qui offre de nouvelles opportunités en matière de report bancaire, de gestion de comptes et de paiements en temps réel ».

Chaque mois, Kyriba traite plus de 83 millions de transactions bancaires, 30 millions de paiements et 530 millions de transactions ERP pour le compte de ses clients via son hub de connectivité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kyriba.com.

Par ailleurs, Citi participera au panel « Future of Bank Connectivity » de Kyriba Live aux États-Unis, sommet sur la trésorerie et les finances de Kyriba, du 4 au 6 mars à Las Vegas.

A propos de Kyriba Corp.

Kyriba est le fournisseur numéro 1 de solutions de gestion de trésorerie et des risques financiers dans le Cloud. Kyriba libère le potentiel des leaders financiers et de leurs équipes grâce à ses solutions reconnues pour la gestion de trésorerie, des risques, des paiements et du working capital. Kyriba offre une plate-forme 100% SaaS hautement sécurisée, une connectivité bancaire performante et une intégration complète pour relever les défis financiers les plus complexes d'aujourd'hui. Des milliers d'entreprises, incluant plusieurs des plus grandes organisations au monde, comptent sur Kyriba pour rationaliser leurs processus clés, se protéger des pertes liées aux fraudes et à la cybercriminalité, et accélérer les opportunités de croissance grâce à un soutien décisionnel avancé. Le cabinet d'analyses technologiques IDC a reconnu Kyriba en tant que leader mondial de ses applications MarketScape for SaaS et de gestion de la trésorerie et des risques en cloud pour 2017-2018. Le siège social de Kyriba est situé à San Diego (USA) et nous avons des bureaux à New-York, Paris, Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong-Kong, Shanghai et Rio de Janeiro.

A propos de Citi

Citi, première banque mondiale, compte environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi fournit aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et services financiers, notamment des services bancaires aux particuliers et de crédit, des services bancaires aux entreprises et aux investissements, du courtage en valeurs mobilières, des services de transaction et de gestion de patrimoine. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.citigroup.com.

