SSQ Assurance s'associe à SAS, chef de file de l'analytique, pour l'implantation de la norme IFRS 17

TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - SAS, chef de file du secteur de l'analytique, annonce un partenariat, au Canada, avec SSQ Assurance afin d'accompagner cette dernière dans sa mise en conformité à la norme IFRS 17. La nouvelle Norme internationale d'information financière 17 (IFRS 17) devrait complexifier les activités et accroître les coûts d'exploitation au sein de l'industrie, mais améliorer la transparence financière.

Grâce à ce partenariat avec SAS, SSQ Assurance pourra, d'une part, répondre efficacement aux exigences d'IFRS 17 et, d'autre part, en retirer des avantages supplémentaires. De fait, la mise en conformité favorisera l'amélioration et l'automatisation de ses processus, ce qui contribuera au maintien de ses systèmes financiers et qui permettra d'accroître l'efficience et la rentabilité.

« SSQ Assurance est heureuse d'annoncer un partenariat avec la firme SAS. Cette collaboration s'inscrit dans une série d'orientations établies pour assurer le succès de l'implantation de la norme IFRS 17 chez SSQ Assurance. L'expertise et la mobilisation de nos ressources internes, combinées au savoir-faire de SAS, permettront à notre entreprise de se conformer à la norme selon les délais prescrits, tout en optimisant les fonctionnalités de cette nouvelle solution et l'information supplémentaire dorénavant disponible », a indiqué M. Patrick Cyr, premier vice-président, Finances de SSQ Assurance.

La norme IFRS 17 transformera fondamentalement le secteur de la comptabilité. Les compagnies d'assurance devront rendre compte de façon plus détaillée de l'incidence des contrats d'assurance sur leur situation financière. La réglementation exige des analyses financières approfondies et une collaboration plus étroite entre les services d'actuariat et de comptabilité. La norme n'entrera en vigueur qu'en janvier 2022, mais de nombreux assureurs, tels que SSQ Assurance, ont déjà commencé à se préparer aux changements.

« Nous sommes conscients du degré de complexité qu'IFRS 17 représente pour le secteur de l'assurance, a affirmé Cameron Dow, président de SAS Canada. Nous sommes déterminés à soutenir l'industrie grâce à notre expertise en tant que leader des solutions de risques. Nous sommes à même de faire face aux fardeaux réglementaires qu'imposent les exigences actuelles et futures en ce qui a trait aux exigences de divulgation. »

« La norme IFRS 17 est le changement le plus important à être apporté aux exigences de divulgation dans l'industrie depuis 20 ans, et on ne saurait en sous-estimer les répercussions sur les modèles opérationnels financiers des compagnies d'assurance, a déclaré Darryl Ivan, directeur national, Risques, SAS Canada. Les assureurs devraient sans tarder commencer à évaluer leurs options et à planifier l'implantation de la solution en l'enrichissant d'un potentiel stratégique, qui offrira la flexibilité et l'extensibilité voulues pour répondre à la réglementation en constante évolution. Grâce à la plateforme SAS, toutes les parties prenantes -- les actuaires, les gestionnaires des risques et les comptables -- pourront collaborer sans problème et instaurer une transparence maximale pour veiller à la conformité. Nous sommes ravis de guider SSQ Assurance dans sa démarche. »

Chef de file des solutions en matière de risques financiers, SAS est soucieuse d'aider ses clients à répondre aux exigences complexes d'IFRS 17. En collaboration avec certains des plus grands assureurs du monde, notamment Gen Re, Wüstenrot & Württembergische et HDI Seguros, SAS mettra à profit son savoir-faire et son vaste réseau de partenaires pour remplir tous les mandats liés à la mise en conformité à IFRS 17 au moyen d'une solution globale unique. Cette nouvelle solution repose sur la même plateforme d'analytique flexible et ultraperformante qui permet, d'une part, aux assureurs de répondre aux exigences de la directive Solvabilité II et, d'autre part, au secteur bancaire de réagir de son côté à la perturbation causée par la norme IFRS 9 sur le plan réglementaire.

Pour connaître les raisons pour lesquelles les assureurs devraient agir dès maintenant pour satisfaire aux nouvelles exigences et pour savoir quelles sont les 10 principales qualités que devrait posséder une solution conforme à IFRS 17, téléchargez le livre blanc Insurers: Are You Ready for IFRS 17? (en anglais seulement).

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

Chef de file du secteur de l'analytique, SAS permet à ses clients du monde entier d'améliorer leur performance en prenant de meilleures décisions plus rapidement grâce à des logiciels et services innovants. SAS, c'est la puissance au service du savoir -- THE POWER TO KNOWMD. www.sas.com

La filiale canadienne de SAS a ouvert ses portes en 1988. SAS Canada, dont le siège social est situé à Toronto, emploie plus de 300 personnes à l'échelle du pays, dans ses bureaux de Vancouver, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa, de Montréal et de Québec. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.sas.com/canada

