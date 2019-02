Walmart Canada lance AdvancED / Développement avancé, un programme de soutien à l'éducation offert aux associés admissibles et à leur famille





Dans le cadre du programme AdvancED / Développement avancé, tous les associés à temps plein de Walmart inscrits dans un établissement collégial ou universitaire canadien accrédité ont la possibilité d'obtenir annuellement 2 500 $ en remboursement de leurs frais de scolarité, ainsi qu'un autre remboursement de 20 % des frais de scolarité pour les cours qu'ils suivent au Collège Humber ou dans son réseau d'établissements d'enseignement partenaires.

Tous les associés permanents à temps partiel et les membres admissibles des familles d'associés à temps plein ont la possibilité d'obtenir un remboursement de 20 % des frais de scolarité des programmes ou des cours suivis au Collège Humber ou dans son réseau d'établissements d'enseignement partenaires.

MISSISSAUGA, ON, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Walmart Canada reconnaît que ses succès futurs dépendent de ses investissements dans le développement professionnel de ses associés. Aujourd'hui, l'entreprise a initié AdvancED / Développement avancé, un programme de soutien à l'éducation qui offre des possibilités d'apprentissage au personnel de Walmart et aux membres admissibles de leur famille. Dans le cadre de ce programme, Walmart a établi un partenariat avec le Collège Humber et son réseau d'établissements d'enseignement partenaires en vue de fournir des possibilités de formation aux associés de Walmart admissibles partout au Canada.

Grâce au programme Développement avancé, tous les associés à temps plein de Walmart inscrits dans un établissement collégial ou universitaire canadien accrédité ont la possibilité d'obtenir annuellement 2 500 $ en remboursement de leurs frais de scolarité, ainsi qu'un autre remboursement de 20 % de remboursement des frais de scolarité pour les cours qu'ils suivent au Collège Humber ou dans son réseau d'établissements d'enseignement partenaires. Tous les associés permanents à temps partiel et les membres admissibles des familles d'associés à temps plein ont la possibilité d'obtenir un remboursement de 20 % des frais de scolarité des programmes ou des cours qu'ils suivent au Collège Humber ou dans son réseau d'établissements d'enseignement partenaires.

« Walmart s'engage à appuyer la formation continue de ses associés », indique Lee Tappenden, président-directeur général de Walmart Canada. « Grâce au programme Développement avancé, nos associés actuels et futurs peuvent approfondir les compétences qui leurs sont utiles aujourd'hui tout en se préparant aux innovations du monde du travail dans le futur ».

À titre de partenaire principal postsecondaire de Walmart Canada, le Collège Humber organise un réseau d'établissements postsecondaires canadiens grâce auquel le personnel de Walmart aura accès à des programmes d'études variés et flexibles en ligne ou sur campus.

« Ce partenariat important confirme le leadership du Collège Humber en matière de collaboration avec les entreprises et les organisations canadiennes pour aider à former aujourd'hui la main-d'oeuvre de demain », souligne Chris Whitaker, président-directeur général du Collège Humber. « En créant le réseau Développement avancé, nous aiderons nos associés et leurs familles à atteindre leurs buts grâce à des options d'apprentissage flexibles et accessibles à tout âge de la vie. »

Le réseau d'établissements postsecondaires du programme Développement avancé offrira des programmes et des cours en français et en anglais. Le Collège Boréal est le premier établissement à se joindre au réseau et servira de principal fournisseur de services éducationnels de langue française. D'autres établissements membres du réseau seront annoncés plus tard cette année.

« Offrir le programme Développement avancé dans les deux langues officielles accroîtra son intérêt et aidera le programme à prendre son essor alors qu'il se déploie à l'échelle du pays », affirme Daniel Giroux, président du Collège Boréal. « Nous sommes heureux d'initier la construction du réseau francophone et nous avons hâte d'accueillir ces nouveaux étudiants chez nous sur nos campus ou en ligne. »

Pour aider les associés à choisir les bonnes options de perfectionnement professionnel, Humber, Boréal et les futurs membres du réseau Développement avancé fourniront des services tels que la préparation à l'inscription, et l'orientation pédagogique et professionnelle. Grâce aux processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis, les associés pourront aussi recevoir des crédits pour leur formation ou leur expérience acquise en milieu de travail, ce qui réduira le temps nécessaire pour terminer leur programme d'études.

Les associés peuvent à présent accéder à un large éventail de programmes et de cours que le Collège Humber et le Collège Boréal offrent sur campus ou en ligne. D'autres établissements postsecondaires viendront s'ajouter au réseau au cours des prochains mois. Le site WalmartAdvancED.ca fournit de plus amples renseignements sur le programme Développement avancé.



Au sujet de Humber College Institute of Technology & Advanced Learning

Fondé en 1967, le Collège Humber est un leader mondial dans le domaine de l'éducation polytechnique. Humber combine l'apprentissage théorique avec l'expérience pratique qui découle de la recherche appliquée et des nombreux liens avec l'industrie pour fournir une éducation axée sur les objectifs de carrière à 33 000 étudiants à temps plein et à 23 000 étudiants à temps partiel et en éducation permanente répartis sur trois campus. Le collège offre un grand éventail d'attestations d'études, notamment des grades de premier cycle, des certificats de deuxième cycle, des diplômes, des apprentissages de métier et des certificats. Plus des quatre cinquièmes des diplômés du Collège Humber obtiennent un emploi dans les six mois qui suivent la fin de leurs études. Consulter le site web humber.ca.

Au sujet de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de 410 magasins partout au pays et sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Walmart.ca, le grand magasin en ligne de Walmart Canada, compte 750 000 visites chaque jour. Avec plus de 85 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au Canada et figure parmi les dix marques les plus influentes au pays. L'important programme philanthropique de Walmart Canada s'occupe de soutenir des familles canadiennes nécessiteuses et depuis 1994, Walmart Canada a amassé et donné plus de 300 millions de dollars à des oeuvres de bienfaisance canadiennes. On peut se renseigner en ligne à walmartcanada.ca, à facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

