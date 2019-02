Lancement de la télé TekSavvy à Ottawa, en Ontario





Le lancement d'Ottawa fait suite au lancement réussi dans la région de Chatham-Kent, en Ontario

CHATHAM, ON, le 26 févr. 2019 /CNW/ - TekSavvy et son câblodistributeur affilié Hastings Cable Vision ont annoncé aujourd'hui le lancement de leur service IPTV, la télé TekSavvy, dans la région d'Ottawa, en Ontario. La télé TekSavvy offrira à ses clients un accès à plus de 100 canaux HD de sports, de films, de séries télévisuelles et de programmation pour enfants, y compris du contenu vidéo sur demande provenant de chaînes de télévision sélectionnées.

« Dans la foulée de notre lancement réussi dans notre ville d'origine de Chatham, nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir une expérience télévisuelle de grande qualité à nos clients d'Ottawa », a affirmé Marc Gaudrault, chef de la direction de TekSavvy et président de Hastings Cable Vision. « Nos clients sont à la recherche d'options télévisuelles novatrices et concurrentielles au Canada et la télé TekSavvy leur en offre davantage en proposant une expérience remarquable et conviviale sur un appareil qu'ils possèdent déjà. Nous espérons ajouter plus d'appareils, de fonctionnalités et de canaux dans plus de régions au cours des prochains mois. »

Les clients d'Ottawa qui désirent s'abonner peuvent le faire en visitant le portail client de TekSavvy au myaccount.teksavvy.com. La télé TekSavvy est actuellement offerte sous forme d'application sur Apple TV, Android TV et Amazon Fire Stick. Les clients peuvent s'abonner au forfait de base de télé TekSavvy pour 20 $ par mois puis ajouter des forfaits thématiques additionnels dont les prix varient de 6 $ à 20 $ par mois pour obtenir davantage de chaînes sportives, de séries télé de premier ordre et de grands films à succès. La télé TekSavvy requiert un abonnement Internet résidentiel TekSavvy avec une vitesse de téléchargement minimale de 15 Mbit/s.

TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans et a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

SOURCE TekSavvy Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 08:00 et diffusé par :