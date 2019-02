48NorthCannabis Corp. annonce une croissance soutenue de ses revenus pour le T2 2019





TORONTO, le 25 févr. 2019 /CNW/ - 48North Cannabis Corp. (« 48North » ou la « Société ») (TSXV: NRTH), un important producteur de cannabis autorisé centré sur le marché de produits de cannabis de nouvelle génération a publié ses résultats d'exploitation et financiers pour le trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2018. Les états financiers et le rapport de gestion connexe de la Société pour la période sont accessibles sur le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com et sur le site Web de la Société à www.48nrth.com/investors.

Faits saillants financiers et d'exploitation du T2 2019

Croissance soutenue des revenus sur trois mois pour atteindre 2,4 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une augmentation de 88 % par rapport au premier trimestre où ils se chiffraient à 1,3 million de dollars.

Acquisition de Good & Green, un deuxième producteur autorisé, dont la capacité de production pour l'année 2019 permet à 48North de se positionner comme l'un des plus importants producteurs à faibles coûts de cannabis séché et d'huile de cannabis, ainsi que comme chef de file dans le secteur des produits de cannabis de prochaine génération.

Entente de placement privé de parts sans intermédiaire de 3 000 000 $ avec Canopy Growth Corp. (« Canopy Growth ») (TSX: WEED, NYSE: CGC), qui procure du capital et des liquidités pour soutenir l'expansion de 48North, notamment l'aménagement de sa ferme de 100 acres et de ses installations d'extraction à grande échelle.

Événements postérieurs à la clôture du deuxième trimestre 2019

Soumission à Santé Canada du dossier justificatif d'installation dans le cadre de la demande de permis, présentée en octobre 2018, pour la ferme extérieure de 100 acres située dans le comté de Brant, en Ontario , pour permettre à Santé Canada d'avoir tous les éléments confirmant que 48North a bien sécurisé la ferme, comme le décrit la demande de permis, notamment avec des clôtures et des caméras de sécurité et des systèmes de détection des intrusions et de contrôle d'accès. 48North a pris cette initiative de manière proactive pour réaffirmer qu'elle est résolue à cultiver du cannabis biologique à l'extérieur et qu'elle sera prête à commencer en juin 2019.

Entente de placement privé de parts sans intermédiaire de 7 045 000 $ avec un fonds d'investissement privé de premier ordre des États-Unis, qui rapporte à la Société une somme de 10 millions de dollars en capitaux propres neufs.

Signature d'une lettre d'intention prioritaire avec la SQDC, le seul détaillant légal de cannabis à usage récréatif au Québec. L'entente porte sur 1 200 kg de cannabis cultivé biologiquement au soleil dans l'installation de culture extérieure de 48North située dans le comté de Brant, en Ontario , et sur 180 kg de cannabis cultivé à l'intérieur dans l'installation de DelShen Therapeutic Corp. située à Kirkland Lake , en Ontario . Il s'agit du premier accord d'approvisionnement au Canada entre un distributeur provincial et un producteur autorisé ayant un projet de culture extérieure.

Parachèvement d'un accord d'approvisionnement d'accessoires avec la Société ontarienne du cannabis, le seul détaillant et grossiste en ligne légal de cannabis à usage récréatif de l'Ontario.

. Remboursement d'un prêt hypothécaire de 2 300 000 $ avancé pour le financement de l'installation de Good & Green, sur l'avenue Morton.

« 48North a franchi avec succès toutes les étapes importantes qu'elle ciblait au deuxième trimestre, à savoir notamment la croissance des revenus, la conclusion de l'acquisition de Good & Green et le placement privé de 10 000 000 $, a déclaré Alison Gordon, coprésidente-directrice générale de 48North.

La solide performance de notre entreprise tout au long du trimestre s'est traduite par un BAIIA ajusté positif et une augmentation importante de la croissance des revenus sur trois mois, a-t-elle ajouté. Après la clôture du trimestre, 48North a préparé la demande d'aménagement opérationnel et de permis pour la ferme de 100 acres de culture extérieure de cannabis située dans le comté de Brant, en Ontario. De plus, la Société a signé un accord d'approvisionnement en cannabis cultivé biologiquement au soleil avec la SQDC -- le premier accord du genre au Canada. Il s'agit d'une étape importante qui témoigne de la position de chef de file de 48North dans l'industrie en ce qui a trait au développement prévu et à la distribution des produits de cannabis de prochaine génération, notamment les produits topiques, cosmétiques et comestibles, les cigarettes électroniques stylos et les boissons. »

Principales données financières

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.











Trimestre clos le

30 septembre 2018 Trimestre clos le 31 décembre 2018 Semestre clos le

31 décembre 2018 Revenus 1 271 544 2 386 905 3 658 449 BAIIA ajusté* 606 570 11 583 618 153 Perte globale nette (1 011 154) (872 628) (1 883 783) Total de l'actif 26 339 495 46 270 209 46 270 209 Total du passif 1 176 925 6 311 912 6 311 912 Encaisse 9 815 083 12 042 072 12 042 072

* Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et désigne le bénéfice avant intérêts, impôt, amortissement et charge de rémunération fondée sur des actions, et n'est pas une mesure définie aux fins de présentation des états financiers conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré en remplacement du bénéfice net, des flux de trésorerie liés à l'exploitation, ou de toute autre mesure de rendement prescrite par les IFRS. Le BAIIA ajusté de la Société peut également ne pas être comparable au BAIIA ajusté utilisé par d'autres sociétés, lequel peut être calculé différemment. La Société considère le BAIIA ajusté comme une mesure efficace pour évaluer son rendement opérationnel en plus des mesures IFRS normalisées. Il est inclus, car la Société croit qu'il peut être utile pour évaluer sa capacité à financer ses dépenses en immobilisations et à accroître ses activités.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2019

DATE : Mardi 26 février 2019

HEURE : 8 h 30 HE

NUMÉRO À COMPOSER : 647 427-7450 | 1 888 231-8191

CODE D'IDENTIFICATION DE LA CONFÉRENCE : 2085977

48North

48North Cannabis Corp . (TSXV: NRTH) est une société de cannabis intégrée verticalement axée sur le marché de la santé et du bien-être, et qui se consacre également à la création de marques novatrices et authentiques de produits de cannabis de nouvelle génération. 48North élabore des formules et des capacités de fabrication pour ses produits exclusifs et se positionne pour la fabrication en sous-traitance de produits similaires pour des tiers. 48North fait pousser des cultivars uniques en provenance des Pays-Bas dans sa filiale en propriété exclusive, DelShen Therapeutics Corp. (« DelShen »), producteur autorisé en vertu de la Loi sur le cannabis. DelShen a l'autorisation de cultiver et de vendre du cannabis de même que d'extraire de l'huile dans son installation intérieure de 40 000 pieds carrés près de Kirkland Lake, en Ontario. 48North possède un portefeuille en croissance de marques, dont Latitude, une plateforme axée sur le cannabis pour les femmes (explorelatitude.com) et Mother & Clone, un nano vaporisateur sublingual de cannabis à absorption rapide (momandclone.com).

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET CONSEILS AU LECTEUR

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces déclarations sont liées à des événements ou rendements futurs. Les termes comme « avoir l'intention », « s'attendre », « croire », « prévoir », « estimer », ainsi que les verbes au futur ou au conditionnel, de même que d'autres mots et locutions similaires liés à des sujets qui ne correspondent pas à des faits passés visent à signaler des énoncés prospectifs et se fondent sur les convictions ou les hypothèses actuelles des parties quant aux issues et au moment de ces événements futurs. Les résultats futurs réels peuvent différer considérablement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs au plan d'affaires et les activités futures de la Société, notamment la demande d'un permis de culture auprès de Santé Canada pour sa ferme extérieure de 100 acres. Ces énoncés sont sujets à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels soient substantiellement différents de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, y compris la possibilité que le plan d'affaires décrit dans le présent communiqué ne soit pas achevé, que 48North ne tire pas les avantages prévus de ces plans d'affaires, ou que les approbations réglementaires seront obtenues pour exercer les activités envisagées dans les présentes. Les activités de la Société sont soumises à plusieurs incertitudes et risques importants. Veuillez consulter les documents déposés sur SEDAR pour obtenir de plus amples renseignements. Diverses hypothèses ou divers facteurs sont généralement pris en considération avant de tirer les conclusions ou de faire les prévisions ou projections contenues dans les énoncés prospectifs. Ces hypothèses et ces facteurs se fondent sur les renseignements dont disposent les parties. Les hypothèses et les facteurs qui revêtent de l'importance portent notamment sur l'obtention par la Société des approbations d'entreprise, d'organismes de réglementation et de tierces parties et sur la délivrance des permis et l'exposition à d'autres risques liés à la Loi sur le cannabis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci, et les parties n'ont pas l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser par suite de la diffusion de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses dont il est question aux présentes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations qui précèdent font expressément partie des énoncés prospectifs contenus aux présentes.

