/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement d'un dialogue public sans précédent entre les citoyens et les policiers de l'agglomération de Longueuil/

LONGUEUIL, QC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) invite les médias au lancement d'un dialogue public d'envergure, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie de la population, notamment en établissant un lien de confiance et de proximité entre les citoyens et les policiers. La conception et la mise en oeuvre de ce dialogue public ont été confiées à l'Institut du Nouveau Monde (INM).

Vous y entendrez la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, le directeur du SPAL, Fady Dagher, et la directrice générale de l'INM, Julie Caron-Malenfant.

Une période de questions suivra les allocutions et les intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles à la suite de la conférence de presse.

Date : Mardi 26 février 2019 Heure : 13 h 30 Lieu : À la salle d'État major du SPAL

Située au 699, boulevard Curé-Poirier Ouest

Longueuil (Québec) J4J 2J1

À propos de l'agglomération de Longueuil

L'agglomération de Longueuil compte plus de 426 000 habitants et comprend les villes de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Le conseil d'agglomération exerce ses compétences notamment dans les domaines suivants : les services de sécurité publique, la cour municipale, le transport collectif, le traitement des eaux, l'évaluation municipale, le logement social, l'élimination et le recyclage des matières résiduelles.

À propos du SPAL

Le SPAL est composé de 671 policiers et de 222 employés civils. Il assure la sécurité des citoyens sur un territoire, d'une superficie de 310 km², et qui comprend les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil (arrondissements Greenfield Park, Saint-Hubert et Vieux-Longueuil), Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Son mandat consiste à maintenir l'ordre et la sécurité publique dans le but de protéger la vie et la propriété des citoyens, prévenir le crime et les infractions, et veiller à l'application des lois et règlements québécois et municipaux.



