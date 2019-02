ZTE lance sa solution Light Cloud visant un déploiement NFVI pour réseaux d'accès





SHENZHEN, Chine, 26 février 2019 /PRNewswire/ ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions de télécommunications, entreprise et technologie grand public pour l'internet mobile, a lancé aujourd'hui sa solution Light Cloud en conjonction avec Intel au Sommet du 5G au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2019 (MWC). La solution Light Cloud fait découvrir une voie viable vers la transformation des réseaux d'accès.

Light Cloud est une solution pour infrastructure de virtualisation des fonctions réseau (NFVI, Network Function Virtualisation Infrastructure) faisant appel à des serveurs lames de faible poids équipés de processeurs Intel® Xeon® D. En incorporant les serveurs lames dans un dispositif OLT ou BRAS (terminaison de ligne optique ou serveur d'accès à large bande) et ainsi en transformant le dispositif en une structure légère pour le nuage, la solution peut réduire de façon significative l'empreinte des équipements et les coûts de construction.

De plus, il offre des capacités de calcul et de stockage pouvant être chargées dans du matériel d'accès aux télécommunications, ceci permettant le déploiement et la répartition de services pour expérience sensible.

Avec des fonctions dans le nuage déplacées sur la couche d'accès par des serveurs lames incorporés, la solution peut supporter une vaste gamme d'applications et de services, notamment MEC (nuage à accès multiple), accès pour réseau de diffusion de contenu (CDN), vSTB (boîtier décodeur virtuel) et vCPE (équipement virtuel sur site de client) afin d'améliorer l'expérience de la clientèle avec des services conçus pour expérience sensible.

En outre, les fonctionnalités de l'infrastructure légère pour le nuage ouvrent des possibilités aux opérateurs qui peuvent l'utiliser eux-mêmes ou la louer. L'infrastructure peut par conséquent servir de réseau d'accès avec de nouvelles capacités.

La solution Light Cloud a été mise en oeuvre sur TITAN, plateforme flambeau de ZTE pour l'accès optique. Le 25 février, jour d'ouverture du MWC 2019, ZTE et Intel ont fait la démonstration de vidéos sportives par l'intermédiaire d'un nuage à accès multiple d'informatique en périphérie de réseau optimisé par la solution Light Cloud de TITAN.

« ZTE, en collaboration avec Intel, fournit des innovations dans des technologies clés pour une solution Light Cloud avec traitement d'images, accélération de services, apprentissage d'intelligence artificielle, mégadonnées, codage et décodage et aussi des cartes pour réseaux intelligents, » a souligné Fang Hui, directeur général adjoint de ZTE.

« Le processeur Intel Xeon D est optimisé pour environnements avec contraintes d'alimentation et d'espace, et il représente un excellent choix pour un emplacement en périphérie. En faisant appel à l'Intel Xeon D, le concept OLT de ZTE offre de solides capacités et services de calcul en périphérie de réseau, » a ajouté Dan Rodriguez, directeur général adjoint du groupe de centre de données et directeur général de la division informatique en réseau chez Intel. « Intel possède un portefeuille grandissant de produits et de technologies qui apportent la performance avancée et l'intelligence depuis le coeur du centre de données vers la périphérie du réseau. En travaillant avec des partenaires comme ZTE, nous pouvons ensemble fournir des solutions incontestables pour aider les prestataires de services de communications à transformer leurs réseaux. »

Avec son expertise et son innovation techniques dans le domaine de l'accès optique, ZTE se classe, pour ce qui est de la part de marché mondial, première parmi les fournisseurs de réseaux optiques passifs (PON) en 10G, et deuxième parmi les fournisseurs d'équipements sur site de client (CPE) et vendeurs d'accès optiques. TITAN, plateforme flambeau de ZTE pour l'accès optique, a été largement adoptée en Chine, en Italie, au Brésil et au Mexique.

Outre la solution Light Cloud, ZTE et Intel ont également publié ensemble un livre blanc sur les serveurs lames incorporés pour terminaisons de ligne optique (OLT) le 18 février 2019.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients des pouvoirs publics. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la Société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée en bourse à Hong Kong et Shenzhen (code d'action H : 0763.HK / code d'action A :000063.SZ), les produits et services de ZTE se vendent auprès de plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de ses recettes annuelles en recherche et développement, et elle occupe des rôles éminents dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociale des entreprises, et elle est membre du Pacte mondial de l'ONU. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.zte.com.cn.

En apprendre davantage sur le SDN/NFV : sdnfv.zte.com.cn/, openlab.zte.com.cn

