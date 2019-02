Cellebrite prévoit un maintien de la croissance avec de solides résultats pour 2018





Une hausse importante des réservations et des recettes en 2018 confirme la position de la société en tant que fournisseur leader de solutions de renseignements numériques à travers le monde.

Cellebrite, le plus important fournisseur de solutions de renseignements numériques, a annoncé aujourd'hui une autre année record en termes de réservations et de recettes. Au cours du quatrième trimestre, les réservations ont augmenté de 13,5 % et les recettes de 11 % en glissement annuel. En 2018, les réservations ont augmenté de 33 %, tandis que les recettes annuelles ont augmenté de 35 %, avec une hausse du BAII de 25 % en glissement annuel, par rapport à la performance de la société en 2017.

Ces résultats reflètent des transactions commerciales majeures dans les secteurs du maintien de l'ordre, militaire et du renseignement dans l'ensemble des plus grands marchés mondiaux.

Les faits marquants de 2018 incluent :

Une hausse des ventes considérable dans le commerce international, notamment dans les régions d'Amérique latine et d' Europe , du Moyen-Orient et d'Afrique

, du Moyen-Orient et d'Afrique L'enrichissement de notre portefeuille, mettant l'accent sur l'innovation, la fourniture de capacités améliorées dans la criminalistique numérique et l'accélération du temps de collectes de preuves à travers une gamme plus vaste d'appareils IOS et Android et d'applications Cloud de premier plan

L'adoption plus large de notre gamme de produits d'analyse, le nombre de clients utilisant ces solutions ayant plus que doublé

Le délestage d'une activité non stratégique avec la vente de Mobilogy

L'ouverture d'un nouveau laboratoire CAS en Australie, avec d'autres ouvertures prévues dans d'autres territoires en 2019.

« 2018 a été une nouvelle année record, avec un progrès majeur dans l'exécution de notre stratégie à long terme qui vise à nous positionner en guichet unique au sein du secteur des renseignements numériques », a déclaré Yossi Carmil, co-PDG mondial. « Nous entamons 2019 avec beaucoup d'optimisme et un enthousiasme infaillible pour notre portefeuille de solutions et d'offres. »

Cellebrite : les renseignements numériques pour un monde plus sûr

Les données numériques jouent un rôle de plus en plus important dans les enquêtes et les opérations de tous types. Rendre les données accessibles, collaboratives et exploitables, c'est ce que Cellebrite fait de mieux. En tant que chef de file mondial des renseignements numériques déployés dans 150 pays, Cellebrite fournit aux clients des secteurs du maintien de l'ordre, militaire et des entreprises une gamme de solutions complètes et qui ont fait leurs preuves dans l'industrie pour la criminalistique numérique, le triage et l'analyse.

En permettant l'accès, le partage et l'analyse de données numériques provenant d'appareils mobiles, de réseaux sociaux, du cloud, de l'informatique, des opérateurs cellulaires et d'autres sources, les produits, solutions, services et formations de Cellebrite aident ses clients à constituer les dossiers les plus solides, rapidement, même dans les situations les plus complexes. Ainsi, Cellebrite est le guichet unique préféré pour les solutions de renseignements numériques qui rendent le monde plus sécurisé chaque jour.

