Première édition du FDL Fest : succès sur toute la ligne!





Un achalandage additionnel de plus de 50 000 personnes... malgré les tempêtes

QUÉBEC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La première édition du FDL Fest s'est terminée sur un bilan unanime, tant des partenaires que des visiteurs et des commerçants. Et ce, malgré Dame Nature qui s'est manifestée avec vigueur durant les 12 jours de l'événement.

La programmation familiale interactive et entièrement gratuite, qui s'est déroulée du 13 au 24 février dans le cadre du partenariat avec le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, en équipe avec Walt Disney Studios Canada, a généré un achalandage additionnel de plus de 50 000 personnes au centre commercial Fleur de Lys. Et ce, malgré quelques bonnes bordées de neige qui ont rendu les transports difficiles dans la capitale.

« Nos attentes les plus optimistes ont été dépassées! La participation de Disney était une première canadienne en exclusivité au Québec et les citoyens en ont bien profité. Les expériences immersives sur le thème des films Capitaine Marvel, Dumbo et Aladdin ont attiré des fans de tous âges. La Coupe Stanley a aussi évidemment eu son rôle à jouer dans l'achalandage », souligne William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance.

« C'est notre manière de poursuivre l'engagement de redonner Fleur de Lys à la population, ajoute Jonathan Trudel, vice-président exécutif, fondateur. Nous sommes motivés à offrir une programmation encore plus excitante pour la prochaine édition du FDL Fest, en 2020. Le tout n'aurait pas été possible sans nos partenaires de zone et tout particulièrement Disney. Nos commerçants et employés ont bien également contribué à ce grand succès et nous les remercions sincèrement. »

Fleur de Lys centre commercial et Trudel Alliance souhaitent remercier tous ses partenaires qui ont permis de mettre en place cette odyssée fantastique, tels que le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, Desjardins, Disney Motion Pictures, EB Games, La Capitale en fête, Vidéotron, Sports Experts et Solotech.

FDL Fest vient poursuivre la démarche Réinventons Fleur de Lys lancée en novembre dernier par Trudel Alliance, un processus visant à recueillir la vision des commerçants et de la population de Québec sur le futur du centre commercial et de son site.

À propos de Fleur de Lys centre commercial

Fleur de Lys centre commercial est stratégiquement situé au coeur de Québec, à moins de cinq minutes du centre-ville, près de toutes les grandes autoroutes et de plusieurs sites d'envergure dont le Centre Vidéotron, Expo-Cité et le futur Grand Marché de Québec. Magasiner à Fleur de Lys c'est retrouver de grandes chaînes telles que Walmart, Urban Planet, L'Équipeur, Mode Choc, Sports Experts et Maxi, ainsi que le Salon de jeux de Québec, l'exposition LUDOVICA Miniland, et plus de 140 commerces. Pour plus de renseignements, visitez le site fdlcentrecommercial.com

À propos de Trudel Alliance

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et socialement acceptables. Grâce à son accès rapide à des capitaux, il se démarque par des transactions immobilières commerciales efficaces et rapides. Avec un actif de près de 200 millions de dollars, Trudel Alliance a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus de 1 milliard de dollars. L'entreprise possède déjà un important parc immobilier commercial privé comptant de nombreuses propriétés au Québec. Il est notamment devenu en 2018 le premier propriétaire québécois de Fleur de Lys, qu'il a entrepris de revitaliser et de redévelopper afin de répondre aux besoins de la population.

