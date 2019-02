Projet de ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du Saguenay - Deuxième partie de l'audience publique - La commission d'enquête entend les citoyens - La parole est maintenant à vous - Rappel





QUÉBEC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par M. Denis Bergeron et secondé par Mme Marie-Hélène Gauthier, commissaire, amorce la deuxième partie de l'audience publique sur le Projet de ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du Saguenay par Hydro-Québec. Cette deuxième partie est consacrée exclusivement à l'audition des citoyens, des municipalités, des organismes et des groupes qui viendront présenter leur mémoire, leurs opinions verbales et leurs suggestions.













DATE : Le mardi 26 février 2019





HEURE : 19 h





ENDROIT : Hôtel Delta Saguenay, salle Chomina

2675, boulevard du Royaume

Jonquière



Salle satellite



Hôtel Travelodge, salle Princesse

285, boulevard la Salle

Baie-Comeau







La commission du BAPE tiendra d'autres séances, les jours suivants, selon ses besoins et ceux du public. Elles seront retransmises en direct en mode vidéo dans le site Web du BAPE à l'adresse : www.bape.gouv.qc.ca.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET ?

Les documents relatifs au projet en format papier sont mis à la disposition de la population dans les centres de consultation régionaux suivants :

Bibliothèque municipale Alice-Lane, 6, avenue Radisson , Baie-Comeau ,

, , Bibliothèque de Jonquière, 2480, rue Saint-Dominique , Ville de Saguenay,

L'ensemble du dossier est également disponible en format papier au bureau du BAPE à Québec situé au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10. Il est aussi disponible en format électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse www.ree.environnement.gouv.qc.ca.

Les documents qui s'ajouteront dans le cadre de l'enquête et de l'audience publique pourront être consultés dans le site Web du BAPE à l'adresse : www.bape.gouv.qc.ca, et en version imprimée seulement au centre de documentation du BAPE à Québec. Les transcriptions des séances de la première partie de l'audience sont aussi disponibles dans le site Web du BAPE ainsi que la webdiffusion en différé de ces séances. Elles le demeureront jusqu'à un mois après la fin du mandat.

Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Luc Nolet, au 418 643?7447 poste 535 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : ligne-micoua-saguenay@bape.gouv.qc.ca.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 07:30 et diffusé par :