Jinergy est nommé fournisseur de modules photovoltaïques BNEF de niveau 1





JINZHONG, Chine, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), un fabricant photovoltaïque, orienté vers la technologie, basé en Chine, a annoncé que récemment Jinergy avait été nommé fabricant de modules solaires de niveau 1 par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Développé indépendamment par BNEF, le système de hiérarchisation des fabricants de modules photovoltaïques classe les fabricants de modules photovoltaïques en fonction de leur « bancabilité » et établit des distinctions transparentes entre des centaines de fabricants de modules photovoltaïques (PV) dans le monde. Les critères de sélection stricts des fabricants de modules PV en font une référence fiable pour l'analyse de la compétitivité des fabricants de PV.

Grâce à l'innovation technique et à la production allégée, Jinergy a construit une capacité de production de cellules et de modules se situant parmi les 5 % les plus avancées et les plus rentables au monde, et fournit à ses clients des modules Poly C-Si, PERC Mono C-Si et HJT fiables et de qualité. Jinergy a également réalisé des progrès remarquables sur les marchés étrangers. En 2018, les envois à l'étranger de Jinergy ont représenté 40 % du total des envois. La société réalise ainsi une avancée majeure depuis le début de son exploitation commerciale. Jinergy a livré plus de 600 MW rien que sur le marché indien et il se classe au deuxième rang des fabricants chinois de modules PV exportant vers l'Inde avec une part de marché de près de 10 %.

Le Dr Liyou Yang, directeur général de Jinergy, a déclaré : « La nomination comme fournisseur de modules BNEF de niveau 1 signifie que nous sommes reconnus comme un fournisseur de modules de haute qualité dans le monde et nous allons accélérer le développement de notre marché mondial. En 2019, les envois à l'étranger représenteront 50 % du total de nos envois. À l'avenir, Jinergy continuera à travailler sur la technologie et la réduction des coûts afin de réduire davantage le coût actualisé de l'énergie du photovoltaïque et de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. »

À propos de Jinergy

Jinergy, une société du secteur des énergies vertes intégrée au Jinneng Group, l'un des groupes d'énergie appartenant à l'État en Chine, suit la stratégie d'itération technologique et a déployé trois générations de technologies de pointe, à savoir la technologie polycristalline, monocristalline PERC et HJT.

À la fin de 2018, Jinergy disposait d'une capacité de production totale de 2 GW pour les modules polycristallins, monocristallins PERC et HJT. En 2017, Jinergy a commercialisé les produits HJT à haute efficacité et étendra sa capacité de production à l'échelle GW d'ici trois ans.

Pour en apprendre davantage, consulter http://en.jinergy.com

