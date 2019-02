Spinnaker Support remporte deux Stevie® Awards internationaux en 2019 pour services logistiques dans Oracle et SAP





Reconnaissance comme leader de l'année du service clientèle et département de l'année pour le service clientèle

DENVER, 26 février 2019 /PRNewswire/ --Spinnaker Support, prestataire mondial de premier plan pour support tiers dans Oracle et SAP, a annoncé aujourd'hui qu'il lui a été remis deux Stevie Awards internationaux à l'occasion de la cérémonie des 13e Stevie Awards annuels pour ventes et service clientèle à Las Vegas le 22 février 2019. Les Stevie Awards sont considérés comme étant les premières récompenses mondiales d'entreprises, et chaque année elles reconnaissent des personnalités, des équipes et des départements du plus haut niveau pour ce qui est du service à la clientèle.

Spinnaker Support a reçu le prix du Stevie d'or pour leader de l'année du service clientèle et un prix de Stevie d'argent comme département de l'année pour le service clientèle. Plus de 2 700 nominations d'organisations de toutes tailles dans 45 nations ont été évaluées au cours de la compétition de cette année. Les lauréats sont déterminés par les notes moyennes de plus de 150 professionnels du monde entier dans sept jurys spécialisés d'évaluation.

« Remporter des récompenses prestigieuses est la preuve des accomplissements extraordinaires de chacun d'entre nous dans la Société, en particulier chez les équipes des opérations, » a déclaré Matt Stava, PDG de Spinnaker Support. « Nous fournissons un formidable service clientèle et être reconnus au plan internationale est splendide. »

« Tous les lauréats des Stevie Awards peuvent être très fiers de leurs réalisations. Les professionnels indépendants autour du globe ont convenu que ce qu'ils ont accompli est digne d'une reconnaissance publique, » a souligné Michael Gallagher, président et fondateur des Stevie Awards.

Leader de l'année du service clientèle

Devan Brua, directrice générale adjointe de la conformité et du risque chez Spinnaker Support a été consacrée à la première place des leaders de l'année pour le service clientèle. En plus de fournir des mises à jour fiscales mondiales personnalisées et réglementaires dans de nombreux pays, Mme Brua supervise les programmes de certification ISO de la Société et elle dirige les efforts d'entreprise au plan juridique et risque. Grâce à son excellence dans ces zones critiques, elle a aidé Spinnaker Support à devenir un modèle en tête du service clientèle dans l'industrie.

« Remporter cette récompense est pour moi un honneur, mais il me faut reconnaître le support de Spinnaker Support et de toute l'équipe avec leur enthousiasme à prendre la conformité et l'atténuation des risques, » a commenté Devan Brua. « Notre attention à la conformité protège les droits de la propriété intellectuelle des grands fournisseurs de progiciels de gestion intégrés. Les usagers en bénéficient largement parce qu'ils ne sont pas exposés au risque juridique qui détourne l'attention dévolue au service et à l'entreprise de l'usager. Je tire une certaine fierté du fait que Spinnaker Support, à la différence d'autres vendeurs sur cet espace, n'a jamais été confronté à des litiges ou à des jugements juridiques par aucun des éditeurs de logiciels d'entreprises. »

Département de l'année pour le service clientèle

Pour la quatrième année consécutive, Spinnaker Support est récompensé d'un Stevie Award comme département de l'année pour service clientèle. Les juges de cette année ont été impressionnés par l'engagement de la Société envers la gestion de la qualité et la sécurité des données des usagers, les nouveaux services de conseil proposés en relation avec la conformité des licences, et les nouveaux programmes de formation et de certification qui ont été lancés pour les employés en interne.

Commentaires des juges :

Compréhension claire de ce qu'il faut faire pour créer une excellence accompagnée de succès dans la satisfaction de la clientèle. Les processus appuient de façon manifeste l'accomplissement des objectifs de cette Société.

Engagement envers la gestion de la qualité et de la sécurité des données des usagers

Grand soin dans le détail autour de la qualité et de la formation avec certifications CPAR et ISO qui clairement témoignent de votre engagement à fournir une assistance « supérieure ».

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un fournisseur mondial leader et fiable du support tiers pour Oracle et SAP. Les usagers de Spinnaker Support bénéficient d'un service plus complet et plus réactif, réalisent en moyenne 62 % d'économies sur leurs frais annuels de maintenance et peuvent rester de manière indéfinie sur leur version actuelle de logiciel. Un nombre croissant de nos usagers du support tiers font appel aux services incrémentiels que nous fournissons, comprenant des services administrés d'application, des services administrés de technologie et du conseil. Nous restons le seul fournisseur de support tiers qui fournisse cet unique mélange de services. Nos usagers font confiance à Spinnaker Support pour garantir des performances optimales aux applications de leurs entreprises tous les aidant à faire la transition depuis l'utilisation sur site à une utilisation hybride jusqu'à être entièrement dans le nuage.

Spinnaker Support voit la diversité de ses services couronnés de récompenses englober Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology and Middleware products, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, SAP, BusinessObjects, HANA Database et bien d'autres. Pour en savoir plus, visiter notre site web.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans sept programmes : Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Women in Business et Stevie Awards for Sales & Customer Service. Les concours des Stevie Awards reçoivent plus de 12 000 inscriptions chaque année, venant d'organisations dans plus de 70 nations. En rendant hommage à des organisations de tous types, de toutes tailles et aux personnes qui sont derrière elles, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur les lieux du travail dans le monde entier. En apprendre davantage sur les Stevie Awards à www.StevieAwards.com.

CONTACT : Michelle Wilkinson, mwilkinson@spinnakersupport.com

